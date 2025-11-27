구미시, 국방벤처센터 협약기업 성장 전략 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 방산기업 50여 명 참석

현장 애로 청취와 기술 전략 공유

총 77.5억원 규모 개발비 지원

경북 구미시는 지난 26일 금오테크노밸리 IT 의료융합기술센터 대강당에서 「2025년 구미국방벤처센터 협약기업 간담회」를 열고 지역 방산기업의 성장 전략을 논의했다.

간담회에는 정성현 구미시 부시장과 구미국방벤처센터 협약기업 31개 사를 포함해 50여 명이 참석했다.

「2025년 구미국방벤처센터 협약기업 간담회」 후 단체사진촬영/김이환 기자

행사는 정성현 부시장의 인사말로 시작됐으며 ▲2026년 국방벤처센터 운영 방향 소개 ▲협약기업 애로사항 청취 및 질의응답 ▲방위산업 전문가 강연 순으로 이어졌다. 기업들이 현장에서 겪는 규제·판로·기술개발 관련 부담을 공유하는 자리가 마련돼 실질적인 소통이 이뤄졌다.

국방 기술진흥연구소 구미국방벤처센터(센터장 서현수)는 2014년 개소 이후 국방과제 개발비 지원, 전문가 연계 기술 자문, 개발품 전투실험 지원 등을 통해 지역 중소·벤처기업의 방위산업 진입을 돕고 있다.

2025년 11월 기준 협약기업은 65개 사로 확대됐으며, 2014년부터 지난해까지 구미 기업 66개 사에 시비 28.2억 원, 14개 사에 국비 49.3억원 등 총 77.5억원 규모의 개발비가 지원됐다.





정성현 부시장은 "구미 방산기업이 기술력을 바탕으로 더 큰 시장에 도전할 수 있도록 지원을 강화하겠다"며 "기업과 함께 방산 생태계를 더욱 견고하게 만들겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

