한샘, 2025 지속가능경영보고서로 국내외 3관왕

표준협회 '지속가능성보고서상'…8개 항목 고평가

美 인스파이어·스포트라이트 어워즈 금상 수상

한샘은 자사의 2025 지속가능경영보고서가 국내외 주요 기관에서 인정받았다고 27일 밝혔다.

우선 국내에서는 최근 한국표준협회가 주관하는 '2025 대한민국 지속가능성대회'에서 '지속가능성보고서상'을 수상했다. 지속가능성, 검증 가능성, 정확성, 완전성 등 8개 평가 항목에서 고르게 높은 점수를 받았다.

2025 대한민국 지속가능성대회에서 정광현 한샘 경영지원본부장(왼쪽)과 한국표준협회 문동민 회장이 기념 사진을 촬영하고 있다. 한샘

미국커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 '2025 LACP 스포트라이트 어워즈'와 '인스파이어 어워즈' 두 부문에서 금상을 수상함과 동시에 '글로벌 톱 100'에 선정됐다.

인스파이어 어워즈는 보고서가 지닌 전략적 창의성, 브랜드 커뮤니케이션 영향력 등을, 스포트라이트 어워즈는 정확성, 명확성, 투명성, 스토리텔링, 정보의 완결성 등을 중점적으로 심사한다. 두 어워즈는 평가 기준과 성격이 다르다는 점에서 의미가 크다는 것이 한샘 측 설명이다.

한편 한샘은 지난해 지속가능경영보고서에 국제회계기준(IFRS) 산하 국제지속가능성기준위원회(ISSB)에서 제정한 지속가능성 보고 프레임워크를 반영한 데 이어, 올해 유럽연합(EU)에서 요구하는 유럽 지속가능성 공시 기준(ESRS)를 선제적으로 도입했다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대한 평가 기준을 국제 표준에 맞춰 정비해 정보의 투명성과 신뢰성을 강화하기 위해서다.





정광현 한샘 경영지원본부장은 "앞으로도 지속 가능한 미래를 위한 기업의 책임을 깊이 고민하며 ESG 경영 선도 기업의 역할에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

