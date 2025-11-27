삼정KPMG "기업가치 중심 투자환경 강화…IPO, 전략적 사전 준비해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘제10회 IPO 성공전략 세미나’ 성료

IPO 시장 회복세 속 기업 성장 단계별 전략 제시

삼정KPMG는 26일 서울 강남구 포스코타워 역삼에서 '제10회 IPO(기업공개) 성공전략 세미나'를 개최했다고 27일 밝혔다.

올해 3분기까지 대형 IPO의 성공적 상장과 함께 IT(정보기술)·인공지능(AI)·디지털자산 등 신성장 산업을 중심으로 IPO 시장 및 증권시장이 회복세를 보였다. 이번 세미나는 IPO를 준비하는 기업을 대상으로 성장 단계별 투자유치 전략을 공유하기 위해 마련됐다.

이번 행사에는 136개사 220명이 참석했고, 삼정KPMG뿐 아니라 한국거래소, 이성기술전략 등 유관 기관이 참여해 다양한 실무형 콘텐츠를 제공했다.

첫 번째 세션에서 변영훈 삼정KPMG 감사 부문 대표는 최신 IPO 시장 동향을 전달했다. 그는 내년 IPO 시장 역시 수익성 중심의 기업가치 산정 기준이 더욱 강화될 것으로 전망하며, 글로벌 IPO 시장의 회복이 국내에도 점진적인 긍정 효과를 가져올 수 있다고 내다봤다.

한국거래소 오진성 과장은 최근 발표된 IPO 제도 개선 방안을 중심으로 상장적격성 심사 강화, 저성과 기업 조기 퇴출 제도 정비, 지정감사제 개선, 기술특례상장 평가 신뢰도 제고 등 감독·심사 체계 변화 방향을 공유했다. 특히 합리적인 기업가치를 인정받기 위해 상장 준비 초기부터 회계·기술·경영 요소 전반에 대한 사전 검증과 내부관리 체계 정교화가 필요하다고 짚었다.

김재중 삼정KPMG 상무는 지정감사 과정에서 기업이 직면하는 회계·감사 이슈를 사례 중심으로 발표했다. 김 상무는 매출 인식 관련 내부통제, 주요 자산 가치평가의 적정성 확보, 신규 사업 및 해외법인의 회계처리 검토 등 지정감사 단계에서 빈번히 발생하는 쟁점과 대응 방안을 전했다.

이진연 삼정KPMG 전무는 IPO 추진 기업의 단계별 투자유치 전략을 소개했다. 기업 성장 단계에 따라 투자자에게 전달해야 할 핵심 메시지를 짚고, VC(벤처캐피털)·PE(사모펀드 운용사) 등 투자자 유형별 중점 평가 지표를 상세히 설명했다. 국내 IPO의 성공·실패 사례를 통해 실효성 있는 기업 전략도 제시했다.

박준영 이성기술전략 변리사는 기술특례상장 성공을 위한 기술평가 대응 전략을 설명했다. 기술 차별성의 정량화 방법, 평가기관 간 기준 차이에 대한 대응, 기술 리스크에 대비한 내부 통제 프로세스 구축 등 기술기업이 반드시 점검해야 할 실질적 준비 사항을 설명했다.

한편, 삼정KPMG는 올해 'IPO지원센터'를 공식 출범하고 비상장 초기기업부터 상장예비기업, 상장 이후 기업까지 전 주기를 아우르는 통합 지원 체계를 구축했다. 센터는 강인혜 삼정KPMG 감사 부문 전무를 필두로 감사, 세무, M&A(인수합병), 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 등 분야별 전문가들이 협업해 기업 맞춤형 지원을 제공하고 있다.





강인혜 삼정KPMG IPO지원센터장은 "최근 IPO 시장은 기업가치 중심의 투자환경이 강화되면서 기업의 사전 준비 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 세미나가 변화한 제도와 심사 기준을 정확히 이해하고 IPO를 준비하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





