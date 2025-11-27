지디벤처스, AI기반 실물자산 거래소 ‘드르륵(DRRRK)’ 프리시드 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초기 스타트업 전문 투자사 지디벤처스(ZDVC)가 인공지능(AI) 기반 실물자산 거래소 '드르륵(DRRRK)' 운영사 'RRR Korea(알알알 코리아)'에 프리 시드(Pre Seed) 투자를 진행했다고 27일 밝혔다. 투자 금액은 비공개다.

드르륵은 흩어져 있던 실물자산 유통 채널을 하나로 통합해 판매, 구매 업체 모두에 안전하고 간편한 거래 환경을 제공하는 서비스다. 등록·입찰·정산 3단계 프로세스를 통해 복잡했던 거래 절차를 단순화하고 거래 효율성을 극대화했다. 판매자는 사진과 기본 정보만 입력하면, 전국의 바이어 업체가 자동 경쟁 입찰에 참여해 48시간 이내 최적 조건으로 거래를 완료할 수 있다. 입찰에 참여하는 구매 업체 역시 검증된 매물을 신속하게 매입할 수 있다.

지디벤처스는 드르륵이 실물자산 시장의 정보 비대칭성을 해소했다는 점에 주목해 투자를 결정했다. AI 기반 실거래 시세와 거래마다 수익이 발생하는 직접 수익 구조를 통해 신뢰할 수 있는 거래 경험을 구현했다. 이를 통해 판매자는 정확한 시세 정보를 바탕으로 합리적인 판매 결정을 내릴 수 있고, 구매 업체는 실거래 데이터를 활용해 예측 가능한 매입 전략을 수립할 수 있다.

RRR Korea는 이번 투자를 계기로 실물자산 유동화를 넘어 투자화까지 본격 추진하며 비즈니스 모델을 확장할 계획이다. 유동화된 실물자산을 기반으로 소액으로도 거래에 참여할 수 있는 투자형 거래소를 구축할 예정이다.





김하경 지디벤처스 대표는 "드르륵은 판매자 중심의 역경매 구조를 통해 실물자산 시장에 투명성과 효율성을 더하며 새로운 거래 패러다임을 제시했다"며 "앞으로도 혁신적인 기술과 명확한 시장 문제 해결 역량을 갖춘 초기 기업을 적극적으로 발굴하고 지원해 나갈 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

