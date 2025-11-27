브이티, 올데이 프로젝트가 선택한 최초의 스킨케어 브랜드…글로벌 시장 본격 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종합뷰티기업 브이티코스메틱(이하 브이티)이 2025년 K팝 팬들을 사로잡은 혼성 그룹 '올데이 프로젝트'와 글로벌 엠버서더 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 협업은 '올데이 프로젝트가 선택한 최초의 스킨케어 브랜드'라는 점에서 의미가 크다.

브이티는 MAKE ME STRONGER 캠페인과 함께 건강한 자극 속에서 피부가 반응하고 컨디션을 부스팅하는 스킨 피트니스(Skin Fitness) 과정을 통해 피부에도 러너스 하이(Runner's High)에 도달하는 '액티브 퍼포먼스 스킨케어'를 보여주고자 한다.

브이티는 "자신의 분야에서 한계를 넘어 새로운 퍼포먼스를 만들어내는 올데이 프로젝트의 이미지가 이번 캠페인의 핵심 철학과 완벽히 부합했다"며 "그들이 보여주는 에너지와 가능성이 브이티가 전달하고자 하는 '건강한 자극 속에서 스스로 강해지는 피부의 힘'과 맞닿아 있다"고 전했다.

이번 엠버서더 계약은 브이티가 2019년 이후 6년 만에 진행하는 글로벌 캠페인이다. 20일 공개된 티저 영상과 27일 공개된 매니페스토 필름을 시작으로 비주얼 화보·브랜드 영상·체험형 오프라인 이벤트 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 국내외 소비자와의 접점을 확대할 계획이다.





브이티는 이미 글로벌 무대에서 K뷰티 대표 브랜드로 자리매김하고 있다. 2025 APEC 정상회의 공식 선물로 선정된 '리들샷 100'은 2025 올리브영 어워즈 글로벌 베스트 퍼포머 부문에 선정되며 K뷰티 대표 브랜드의 저력을 입증했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

