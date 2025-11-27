카카오뱅크, '코리아 핀테크 위크 2025' 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'AI 이체', 'AI 검색', '모바일 신분증' 체험 부스 운영

"금융과 AI간 시너지 보여줄 것"



26일 서울시 서초구 aT센터에서 열린 '코리아 핀테크 위크 2025'에 참여한 참가객들이 카카오뱅크 부스를 찾아 카카오뱅크의 '대화형 AI 서비스'를 체험하고 있다. 카카오뱅크

카카오뱅크는 오는 28일까지 양재 aT센터에서 열리는 '코리아 핀테크 위크 2025'에 참여해 고객의 편리한 금융 생활을 위한 AI 서비스를 선보인다고 27일 밝혔다.

'코리아 핀테크 위크'는 금융위원회, 한국핀테크지원센터가 주최, 주관하는 국내 최대 핀테크 산업 박람회로, 올해는 '핀테크 X AI, 금융에 취향을 더하다'를 주제로 진행된다. 카카오뱅크는 이번 행사에서 AI 기술 활용을 선도하는 은행으로서, 일상 속 다양한 순간에 도움을 주는 혁신 서비스에 대한 체험 부스를 마련했다.

카카오뱅크의 체험 부스에서는 'AI 이체', 'AI 검색', '모바일 신분증' 서비스를 경험해 볼 수 있다. 먼저 'AI 이체'는 지난 24일에 선보인 신규 AI 서비스로, 고객이 일상 언어로 대화하듯 이체를 요청하면 AI가 이를 대신 처리해주는 서비스다. 이번 부스에서는 이름이나 별명만으로 대상을 찾아 이체를 실행하는 과정을 선보인다.

'AI 검색'은 지난 5월 금융권 최초로 선보인 대화형 검색 서비스로, 카카오뱅크 상품 정보부터 기초 금융 지식까지 고객이 궁금한 질문들에 대해 AI가 대화하듯 안내해준다. 방문객들은 '명의도용방지 서비스', '우리아이통장' 등 카카오뱅크의 서비스 및 상품에 대해 검색할 경우 어떤 답변이 제공될지 체험해볼 수 있다.

'모바일 신분증'은 카카오뱅크가 지난 7월 선보인 디지털 형태의 신분증으로, 실물 신분증과 동일한 법적 효력을 갖춰 카카오뱅크 앱만으로 일상 속 다양한 상황에서 실물 신분증 제출 과정을 대신할 수 있다. 체험 부스에서는 공항, 병원, 은행, 관공서, 편의점 등 모바일 신분증의 사용처를 확인 가능하다.

체험 종료 후에는 기념선물도 받을 수 있다. 'AI 이체', 'AI 검색', '모바일 신분증' 등 세 개의 서비스에 대한 체험을 마친 방문객 모두에게 연말연시를 맞아 '26년 카카오프렌즈 캘린더'가 제공된다.

앞서 카카오뱅크는 지난 9월에 열린 '서울 핀테크 위크 2025'에도 참가한 바 있다. 카카오뱅크 윤호영 대표이사는 기조 연설을 통해 'AI가 변화시킬 일상, 그리고 금융의 미래'를 주제로 카카오뱅크가 'AI Native Bank'로서 AI를 통해 만들어나갈 금융 혁신에 대해 소개했다.

카카오뱅크는 "AI 기술과 금융 산업의 결합이 만들어낼 시너지를 카카오뱅크의 다양한 AI 서비스를 통해 소개하고자 이번 박람회 부스를 기획했다"며 "앞으로도 AI 기술 혁신을 통해 차별화된 금융 경험을 제공하겠다"고 전했다.





한편 카카오뱅크는 'AI 이체', 'AI 검색', 'AI 금융계산기' 등 다양한 대화형 AI 서비스를 지속 선보인 바 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

