걸을 때마다 철심 찔려 고통받던 아프리카 청년, 한국서 다시 걷다

정동훈기자

입력2025.11.27 09:25

시계아이콘01분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"서울아산병원 의료진 만난 건 기적
건강해진 다리로 봉사하는 삶 살 것"

교통사고 후 받은 수술에서 철심이 제대로 고정되지 않아 걸을 때마다 철심에 무릎을 찔리던 아프리카 청년이 머나먼 한국 땅에서 수술을 받고 극심한 고통에서 벗어났다.


27일 서울아산병원에 따르면 병원은 허벅지 뼈가 붙지 않은 채로 휘어져 보행이 어려운 데다 빠져나온 철심 때문에 심한 통증까지 견뎌야 했던 존 콘테(John Conteh) 씨를 한국으로 초청해 이달 초 재건 수술과 재활치료를 성공적으로 시행했다. 콘테 씨는 보행 능력을 무사히 회복해 최근 퇴원했다. 콘테 씨의 치료 관련 모든 비용은 아산사회복지재단과 서울아산병원에서 전액 지원했다.


걸을 때마다 철심 찔려 고통받던 아프리카 청년, 한국서 다시 걷다 서울아산병원에서 대퇴골 재건 및 피부 이식 수술을 받은 존 콘테 씨(가운데)가 이달 13일 김지완 서울아산병원 정형외과 교수(왼쪽), 권진근 성형외과 교수(오른쪽)와 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 서울아산병원
대서양 연안의 작은 나라 아프리카 시에라리온에 살던 콘테 씨는 2022년 12월 교통사고를 당해 왼쪽 허벅지 뼈(대퇴골)에 큰 개방성 골절상을 입었다. 곧바로 현지 병원에서 허벅지부터 무릎까지 철심을 심는 수술이 진행됐다.


하지만 수술 후 나사가 부러지면서 철심이 움직이게 됐고, 빠져나온 철심으로 인해 걸을 때마다 무릎 통증이 극심해졌다. 진통제를 복용했지만 어느 순간부터는 약도 듣지 않았다. 왼쪽 다리는 점점 짧아져 걸음걸이 불균형과 함께 보행은 더욱 힘들어졌다.


올해 5월 최종 엑스레이 검사 결과, 우려했던 대로 허벅지 뼈는 붙지 않은 것으로 확인됐다. 현지 의사는 철심이 무릎뼈(슬개골)를 계속 자극하면 무릎을 구부릴 수 없고 최악의 경우 다리를 절단해야 할 수도 있다고 전했다. 이 상태로 콘테 씨가 걸을 수 있는 기간은 최대 1년이라는 소견도 덧붙였다.


문제는 콘테 씨의 왼쪽 다리를 재건할 수 있는 병원이 시에라리온에 없다는 사실이었다. 시에라리온은 수도인 프리타운마저 의료기관이 부족하고 기본적인 의료 장비도 갖추고 있지 않아, 주민들은 여전히 민간요법이나 주술에 의존하는 실정이었다.


더군다나 콘테 씨는 자력으로 치료가 불가능했다. 어렸을 때 아버지를 여의고 홀어머니와 두 여동생 그리고 조카까지 돌봐야 하는 상황에서 콘테 씨의 소득은 교회에서 전도사로 일하며 받는 소정의 사례비와 후원금이 전부였다. 결국 콘테 씨의 사정을 잘 아는 한국인 선교사가 수술이 가능한 병원을 수소문했고 서울아산병원에 해외 불우환자 초청 진료를 요청하게 됐다.


서울아산병원이 콘테 씨의 상태를 검토하고 치료를 하기로 결정함에 따라, 콘테 씨는 지난달 4일 한국에 도착할 수 있었다. 이후 에볼라 감염 여부를 확인하기 위한 3주의 격리 기간을 거쳐 같은달 27일 서울아산병원에 입원해 검사를 진행했다.


콘테 씨의 진단명은 대퇴골 불유합 및 변형, 그리고 내고정물 돌출이었다. 주치의인 김지완 서울아산병원 정형외과 교수는 콘테 씨에게 박혀 있는 철심을 빼고 어긋난 뼈를 일자로 맞춘 다음 철심으로 재고정하기로 수술을 계획했다. 아직 붙지 않은 허벅지 뼈에는 뼈이식과 함께 작은 철심을 박아 고정하기로 했다.


이와 더불어 교통사고 당시 상처 입은 왼쪽 발목 부위에도 피부 이식을 진행하기로 하며, 성형외과 권진근 교수에게 협진을 요청했다. 권 교수는 피부 이식 수술을 위해 상처 부위에서 특정된 내성균에 대해 항생제 치료를 시행했으며, 이와 동시에 침상에서 괴사조직 제거를 반복적으로 시행해 환부를 깨끗하게 준비해뒀다.


마침내 이달 3일 정형외과와 성형외과의 협진으로 콘테 씨의 대퇴골 재건과 피부 이식 수술은 총 7시간 끝에 성공적으로 이뤄졌다. 콘테 씨는 순조로운 회복세를 보이며 2주간의 재활치료까지 무사히 마쳤다. 왼쪽 발목 부위에 이식한 피부도 안전하게 생착됐다.


김지완 서울아산병원 정형외과 교수는 "오랜 시간 아픔을 견뎌야 했던 콘테 씨가 이제는 편안하게 걸을 수 있게 돼 기쁘다. 현지 의료 사정을 고려해 한국에서 최대한 재활치료를 받고 갈 수 있도록 했고, 다행히 콘테 씨가 잘 따라준 덕에 보행 능력을 빠르게 회복할 수 있었다"고 말했다.


존 콘테 씨는 "서울아산병원 의료진을 만난 것은 기적이다. 잘 치료해 준 의료진에게 감사드린다. 이제 건강해진 다리로 고국에 돌아가 사회에 더욱 봉사하는 삶을 살아가겠다"고 퇴원 소감을 밝혔다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

