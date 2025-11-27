방탄소년단, 일본레코드협회 47번째 골드 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단이 일본레코드협회 스트리밍 부문 골드 인증을 추가했다고 소속사 빅히트뮤직이 27일 밝혔다.

일본레코드협회에 따르면 방탄소년단 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 'TEAR'' 수록곡 '전하지 못한 진심'은 10월 기준 누적 재생 수 5000만회를 돌파해 골드 인증을 받았다. 이로써 방탄소년단은 골드 인증 누적 47개를 보유하게 되면서 K팝 가수 최다 기록을 다시 경신했다.

일본레코드협회는 스트리밍 기준 누적 재생 수에 따라 골드(5000만회 이상), 플래티넘(1억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상)로 구분해 매월 인증을 발표한다.

'전하지 못한 진심'은 진·지민·뷔·정국이 참여한 보컬 유닛 곡으로, 팝 발라드 장르를 기반으로 한 트랙이다.

방탄소년단은 '다이너마이트(Dynamite)'와 '버터(Butter)'로 일본레코드협회 스트리밍 부문 다이아몬드 인증을 보유한 K팝 유일의 아티스트다. 특히 '다이너마이트'는 협회 기준 최단기간 5억회 이상 스트리밍을 기록하며 다이아몬드 인증을 확보했다.





한편 방탄소년단은 내년 봄 새 앨범 발매와 함께 대규모 월드 투어를 진행할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

