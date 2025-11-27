하반기 공급망 안정화 선도 사업자 50개 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새 경제안보품목 및 서비스 관련 기업 추가

기획재정부는 올해 하반기 공급망 안정화 선도 사업자로 총 50개 기업을 신규 선정했다고 27일 밝혔다. 지난 9월부터 접수 및 소관 부처 심사를 거쳐 이번에 선정을 마쳤다.

정부는 지난해 하반기부터 글로벌 공급망 불안에 대응하고 국내 산업 경쟁력을 강화하기 위해 공급망 안정화를 주도하는 핵심 민간 사업자를 선정해 재정, 금융 등의 지원을 하고 있다.

기획재정부 건물 모습. 아시아경제 DB

AD

이번 선정으로 현재까지 지정된 공급망 선도 사업자는 총 187개로 늘었다. 대기업 50개, 중견기업 54개, 중소기업 81개, 공공기관 1개, 협동조합 1개 등이다.

하반기에는 새로운 경제 안보 품목 및 서비스 관련 기업이 추가됐다. 중소기업과 중견기업 확대로 공급망 생태계 지원 기반이 강화됐다는 게 정부 설명이다.

이번에 선정된 사업자는 해당 기금 중점 지원 대상으로 대출 한도 확대와 우대 금리 적용 등을 받는다. 정부는 연말까지 약 7조원 규모의 공급망안정화기금 지원을 목표로 한다.





AD

손웅기 기재부 경제공급망기획관은 "국내 공급망의 안정성 및 대응 역량 강화를 위해 민간과 긴밀한 소통, 협력 체계를 구축할 것"이라며 "정부 지원을 한층 강화하겠다"고 했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>