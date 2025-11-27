[클릭 e종목]"네이버파이낸셜-두나무 합병, 교환비율 시장 기대치 부합"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신영증권은 네이버파이낸셜과 두나무의 합병에 따른 주식 교환비율이 시장 예상치에 부합한 수준이라고 27일 분석했다.

네이버가 자회사 네이버파이낸셜을 통해 국내 1호 가상자산 사업자인 두나무를 100% 자회사로 편입한다. 네이버는 현재 네이버파이낸셜 지분 69%를 보유하고 있으며, 이번 결정은 지난 9월과 10월 조회공시를 통해 확산됐던 소문에 대한 공식적인 답변 공시다.

교환가액은 네이버파이낸셜 1주당 17만2780원, 두나무 1주당 43만9252원으로 책정됐으며, 이에 따라 교환비율은 약 1대 2.5423이다. 산정된 기업 가치는 두나무 15조1285억원, 네이버파이낸셜 4.94조원 수준이다.

서정연 신영증권 연구원은 "합병 반대 주주들이 내년 5월 주식매수청구권을 행사할 수 있다는 점은 변수"라며 "특히 두 회사 각각 매수청구권 규모가 1조2000억원을 넘길 경우, 합병 조건 재조정 또는 계약 해제 가능성도 남아 있다"고 설명했다. 네이버파이낸셜 기준으로 1.2조원은 약 24% 지분에 해당한다.

두나무는 업비트, 증권플러스, 업비트 NFT 등 서비스를 기반으로 국내 가상자산 거래소 시장 1위, 글로벌 4위 사업자다. 서 연구원은 "두 회사의 만남은 AI 기술 경쟁력 발전과 맞물려 디지털 금융 산업의 강자로서 국내는 물론이고 해외에서도 성장 동력을 확보할 수 있는 길이 열리는 이벤트라는 점에서 큰 의미가 있다"고 강조했다.

다만 합병 후 신설 법인의 상장 가능성과 시기, 성장 전략, 연결 기준 적용 여부 등은 추가 확인이 필요한 상황이다. 이에 대해 서 연구원은 "네이버의 주주들은 2개 기업 간(네이버와 합병 후 법인) 매력도 비교를 할 수밖에 없는 상황"이라며 "두나무의 사업 확대 등 측면에서 5조원과 15조원 회사의 만남으로 20조원 기업이 탄생하는 것 이상의 잠재력을 가진다"고 평가했다.





한편 네이버는 11월 27일 예정된 간담회를 통해 보다 구체적인 전략과 통합 시너지 방안을 공개할 것으로 전망된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

