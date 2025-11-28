본문 바로가기
[이 주의 책]'액땜이론' 外

서믿음기자

입력2025.11.28 10:51

액땜이론
[이 주의 책]'액땜이론' 外
인공지능, 메타버스, 글로벌 공급망 위기 등 예측 불가능한 변화가 일상이 된 오늘날, 기업과 조직에 요구되는 건 '완벽'보다 유연한 '회복탄력성'이다. 저자는 '액땜'을 현대 경영철학에 적용해, 의도된 소규모 실패를 통해 조직의 위기 대응력을 키우는 전략적 사고 체계로 재해석한다. 스페이스X의 로켓 폭발 사례, 타이레놀의 전량 리콜 등 글로벌 사례 등을 통해 단순한 실패 수용을 넘어, 실패를 '계획된 실험'으로 간주하고 학습하는 문화와 시스템, 사고방식을 제안한다. (이동우 지음 | 세종서적)


트럼피즘과 관세전쟁
[이 주의 책]'액땜이론' 外

전 세계는 총성 없는 무역 전쟁을 벌이고 있다. 그 중심엔 미국이 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "그간 전 세계가 미국에 바가지를 씌웠다"며 상호주의 원칙에 입각해 맞관세를 부과하겠다며 고관세 전략을 구사해왔다. 여기서 질문. 그렇다면 정말 미국은 불합리한 거래의 피해자일까. 그렇지 않다. 저자는 종말과 쇠퇴로 향하는 세계화와 자유무역의 현상을 분석하고 전 세계와 약탈경제로 흘러가는 이유를 상세히 분석한다. 관세의 기원부터 트럼프의 보호무역, 미중 패권전쟁, 관세를 통한 세계 권력 이동 등의 내용을 다룬다. (노형우 지음 | 미래의 창)


휴먼코드
[이 주의 책]'액땜이론' 外

챗GPT 열풍으로 인공지능(AI) 효용가치가 주목받고 있지만, 벌써부터 AI 기술에 피로감을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 저자는 AI 활용 능력만큼이나 인간 고유 가치 구현 능력인 '휴먼 코드' 활용이 중요하다고 강조한다. 이 책은 AI의 빠른 진화와 그로 인한 경제·사회 변화상을 짚으며, 삶의 포트폴리오를 어떻게 재설계해야 할지, 일·감각·관계·소유·사회 5가지 관점에서 그린다. 국내외 리더 55인의 통찰을 전한다. (성소라 지음 | 더스퀘어)


인피니트 마켓
[이 주의 책]'액땜이론' 外

우주는 더 이상 먼 미래의 탐사 무대가 아니다. 스페이스X, 블루 오리진, 플래닛, 애스트로스케일 같은 민간 기업이 본격적으로 뛰어들면서 상업 우주 시대가 열렸다. 이 책은 그 변화가 어떻게 시작됐고 앞으로 어디까지 확장될지를 경제학의 언어로 설명한다. 지난 20년간의 폭발적 발전의 원동력이 된 민간 우주 시장 메커니즘의 작동 배경과 향후 전망도 전한다. 저자들은 앞으로의 행보가 '인류의 마지막 경제 프론티어'가 될 수도, 반대의 결과를 낳을 수도 있다고 설명한다. (매슈 와인지얼 외 1명 | 페이지2북스)


우주탐사의 역사
[이 주의 책]'액땜이론' 外

현대 우주탐사의 흐름을 스푸트니크에서 스페이스엑스 스타십까지 시간순으로 정리하면서, 인류가 어떻게 우주에 도달해 왔는지를 과학적 원리와 함께 설명하는 입문서다. V-2 로켓, 미·소 우주 경쟁, 아폴로 달 탐사, 국제우주정거장 건설, 스페이스엑스의 재사용 로켓 등 주요 전환점을 짚으며 기술 발전의 이유와 배경을 명쾌하게 보여준다. 우주가 일상의 영역이 될 미래를 대비해, 우주 이동 방식부터 탐사 원리까지 친절히 안내한다. (윤복원 지음 | 동아시아)


삼성전자 전 부사장이 말하는 K-반도체 초격차전략

[이 주의 책]'액땜이론' 外

미·중 패권경쟁의 핵심축에 놓인 반도체 전쟁 속에서 한국이 직면한 지정학적 위험과 생존 전략을 다룬 책이다. 삼성전자 중국 전략을 총괄했던 이병철 전 부사장은 미·중 기술패권의 실체, 중국의 기술 자립 구상, 공급망 재편을 현장 경험으로 풀어내며 한국 기업의 해법으로 '기술 초격차+기업외교'를 제시한다. AI·배터리·5G까지 확장되는 기술패권 시대에 한국이 위기를 기회로 바꾸기 위한 필수 전략을 종합적으로 소개한다. (이병철 지음 | 더봄)


근대와 현대 미술 잇기
[이 주의 책]'액땜이론' 外

국립현대미술관 학예연구원인 저자는 근대의 숨결과 현대의 몸짓이 맞물리는 교차점을 섬세하게 포착한다. 여성을 향한 사회적 편견에 예술로써 맞선 근대 작가 나혜석과 현대 작가 이재헌, 유한한 삶 속에서도 변하지 않는 가치를 좇은 김환기와 손승범, 타인과 온기를 나누고 싶은 마음을 그림에 담은 구본웅과 이우성 등 예술가들의 열망을 100여 년의 시간을 넘어 소환한다. 47인의 근현대의 예술가를 연결하며, 경성에서 서울까지 시간을 가로지르는 독특한 미술 여행으로 독자를 이끈다. (우진영 지음 | 한겨레출판사)




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

