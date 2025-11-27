진교훈 강서구청장 “내년 노인 일자리 6083개로 더 확대”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2023년보다 70% 늘릴 계획

진교훈 서울 강서구청장이 “어르신들의 활력 넘치는 노후를 위해 일자리를 확대해 나가겠다”고 밝혔다. 진 구청장은 26일 노인 일자리 수행기관 강서시니어클럽에서 열린 ‘2025 노인 일자리 성과공유회’에 참석해 이같이 말하며 내년도 일자리 확대 계획을 내놨다.

진교훈 서울 강서구청장이 26일 등촌동 스카이아트홀에서 열린 ‘노인일자리 수행기관 강서시니어클럽 성과공유회’에 참석해 인사말을 하고 있다. 강서구 제공.

그는 “정부와 지방정부가 함께 노인 일자리 확대를 위해 노력해야 한다”며 “내년에는 올해보다 650개가 늘어난 6083개의 일자리를 마련할 계획”이라고 말했다.

진 구청장은 지난해 10월 보궐선거를 통해 구청장으로 취임한 이후 줄곧 노인 일자리 정책에 주력해 왔다. 취임 당시만 해도 노인 일자리는 3566개였으나 지난해엔 4687개, 올해는 5433개로 늘었다. 내년에는 650개를 더해 총 6083개로 확대될 전망이다. 취임 당시와 비교하면 약 70% 증가한 수치로, 지역 내 65세 이상 어르신 약 11만명 가운데 18명 중 1명이 일자리를 갖게 된다.

진 구청장은 “일자리를 통해서 활력을 얻고 사회에 공헌하고 있다는 자부심을 느끼신다는 어르신들의 생생한 후기를 듣다 보니 노인 일자리의 중요성에 대해 다시금 확인했다”며 “진정한 복지는 자긍심을 높여줄 수 있는 일자리에서 시작된다”고 강조했다.





한편 이날 성과공유회는 일자리 참여 어르신 780여 명이 참석한 가운데 1부와 2부로 나뉘어 진행됐다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

