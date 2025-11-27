GS25, 베트남 400호점 달성…"K편의점 네트워크 구축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베트남 남·북부 전역에 400호점 오픈 달성

K푸드 중심 상품 경쟁력 강화

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 베트남 전역에 400호점을 오픈했다고 27일 밝혔다.

GS25는 남부(호찌민)와 북부(하노이)를 양대 거점으로 한 출점 전략을 통해 베트남 시장에서 입지를 다지고 있다. 2018년 호찌민 첫 진출을 시작으로 7년 만에 남부 지역 점포를 350개까지 확대했고 지난 3월 하노이에 처음 진출한 뒤 8개월 만에 북부 지역 점포를 50호점까지 확장했다.

GS25 베트남 'K-푸드 특화 매장'에서 현지인들이 한국 음식을 즐기고 있다. GS리테일 제공

GS25는 베트남 진출 성공 요인으로 ▲K-푸드를 중심으로 한 상품 경쟁력 강화 ▲상권 특성에 맞춘 특화 매장 운영 등이 주효했다고 설명했다. 특히 K푸드, K뷰티, 와인25, 카페25, 신선식품 등 베트남 현지 소비자 선호도가 높은 카테고리를 중심으로 10가지 특화 매장을 운영하고 있다.

베트남 GS25에서 가장 인기가 높은 매장은 'K-푸드 특화 매장'이다. 해당 매장에서는 떡볶이, 한국식 어묵, 김밥, 비빔밥, 과일소주 등이 매출 상위 품목으로 꼽힌다. 즉석조리 형태로 판매 중인 떡볶이는 길거리 음식을 즐기는 베트남 식문화를 반영해 개발한 것으로 한국 편의점에 없는 GS25 베트남만의 차별화 메뉴다.

즉석에서 조리한 K푸드를 바로 즐길 수 있는 취식 공간을 마련한 점도 인기 요인이다. GS25는 매장 규모를 115㎡(35평)에서 최대 540㎡(164평)까지 구성해 편의점 기능을 넘어 식당과 카페 역할을 수행하고 있다.

'K뷰티 콘셉트 매장' 역시 높은 인기를 끌고 있다. 해당 매장에는 닥터지, 롬앤, 라운드랩 등 현지 소비자에게 인지도가 높은 한국 화장품 브랜드 전용 매대가 마련돼 있다. 이 중 마스크팩, 수딩젤, 립틴트 등 인기 제품을 선보이고 있다.

GS25는 자사의 주류 경쟁력을 기반으로 한 '와인25 콘셉트 매장'도 운영하고 있다. 한국식 과일소주, 와인, 위스키 등 600종 이상의 상품을 판매 중이다. '카페25 콘셉트 매장'에서는 35종 이상의 음료와 베이커리 등 다양한 카페 메뉴를 판매하고 있다.





어동일 GS25 베트남법인 MD는 "GS25는 베트남만의 차별화된 현지화 전략을 통해 하노이 50호점 및 베트남 400호점 성과를 동시에 달성할 수 있었다"며 "앞으로도 남부와 북부를 잇는 균형 있는 출점 전략을 통해 베트남 대표 K-편의점으로 성장하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

