본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

거창군, 내년 예산 297억원 증가한 8313억원 편성…군의회 제출

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.27 09:36

시계아이콘02분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

서부 경남 중심도시로 발전하기 위한
거창 화장장 등 주요 사업 추진에 중점

경남 거창군은 2026년 당초 예산을 일반회계 7741억원, 특별회계 572억원으로 올해보다 297억원(3.7%)이 증가한 8313억원으로 편성해 군의회에 제출했다고 27일 밝혔다.


군은 불확실한 국세 정세가 지속되는 상황에서 지출예산 재편성, 이월예산 점검, 사업추진 상황에 따른 예산 시기 조정 등 과감한 지출구조조정을 통해 재원을 확충하고, 2014년부터 지켜온 채무 없는 건전재정 기조를 유지하며 지역경제 성장과 활력 제고 의지를 내년 본예산에 담았다.


특히 서부 경남의 교육·행정·문화·관광·농업 중심도시로의 발전을 위한 거창 화장장과 거창 형 의료복지타운 조성 등 군민 생활 편의시설 확충과 누구나 살고 싶은 도시와 0세부터 12세까지 육아 부담 해소 실현, 2026년 거창방문의 해 추진 등 지역 활력 제고 추진에 중점을 두었다.


거창군, 내년 예산 297억원 증가한 8313억원 편성…군의회 제출 거창군청 전경
AD

내년도 일반회계 분야별 세출 예산은 ▲사회복지 1863억원(24.08%) ▲농림 해양수산 1626억원(21.01%) ▲일반 공공행정 708억원(9.15%) ▲환경 687억원(8.89%) ▲국토 및 지역개발 533억원(6.89%) ▲문화 및 관광 402억원(5.20%) 등 배분됐다.


사회복지 분야는 빈틈없는 돌봄, 모두가 누리는 복지를 위해 ▲청소년 꿈 키움 바우처 지원 24억 원 ▲공공근로 사업 17억원 ▲국민기초생활 보장 생계급여 183억원 ▲아이 돌봄 지원 21억원 ▲영유아 보육료 지원 46억원 등 1864억원을 편성하고, 농림 분야는 미래농업 경쟁력 강화와 푸른 도시 만들기를 위해 ▲농어업인 수당 47억원 ▲여성농업인 바우처 지원 10억원 ▲기본형 공익직불금 196억원 ▲농작물 재해 보험료 지원 54억원, 산불 예방 35억원 ▲가로수 조성ㆍ관리 12억원 등 1626억원을 투입한다.


일반 공공행정 분야는 내실 있는 인구정책 추진력을 기반으로 ▲의료복지타운 조성 68억원 ▲공공산후조리원 및 행복암센터 건립 50억 원 ▲공공형 계절근로자 사업 4억원 ▲농업근로자 기숙사 건립 8억원 ▲출산 지원 19억원 ▲저출산 대책 지원 19억원 ▲전입 지원 12억원 등 708억원을 편성하고, 환경 분야는 환경과 생태의 균형을 갖춘 도시환경 구축을 위해 ▲거창 창포원 정원산업박람회 10억원 ▲전기자동차 보급 및 인프라 구축 22억원 ▲소각시설 개선사업 28억원 ▲거창 창포원 생태관광문화복합사업 39억원 등 687억원을 반영했다.


국토 및 지역개발 분야는 미래 발전을 위한 핵심 인프라를 체계적으로 확충하기 위해 ▲화장시설 건립 207억원 ▲지역 활력 타운 주거거점 조성 38억원 ▲기후대는 도시 숲 조성 16억원 ▲도시 바람길 숲 조성사업 10억원 ▲김천지구 도시재생사업 18억원 등 533억원을 편성하고, 문화 및 관광 분야는 문화와 관광, 체육이 조화를 이루는 활기찬 도시로 박차를 가하고자 ▲2026 거창방문의 해 추진 7억원 ▲2027년 도민체전 대비 정비사업 16억원 ▲덕유산 둘레길 조성 17억원 ▲수승대 야행 관광 인프라 조성 14억 원 등 402억원을 투입했다.


산업ㆍ중소기업 및 에너지 분야는 거창 경제에 활력을 불어넣기 위해 소상공인 지원과 전략 사업 육성을 추진하며 ▲첨단 일반산업단지 조성 50억 원 ▲지역사랑상품권 발행지원 22억원 ▲소상공인 지원 11억원 ▲신재생에너지 융복합지원 25억원 ▲단독주택지역 도시가스 공급 확대 8억원 등 197억원을 편성하고, 교통 및 물류 분야는 ▲농어촌도로 확장·포장 15억원 ▲소규모 공동 주차장 조성 10억원 등 215억원을 편성해 교통 인프라를 확충한다.


보건 분야는 ▲시니어 의사 채용지원 1억원 ▲소아 환자 야간·휴일 진료(달빛어린이병원) 7억원 등 111억원을 편성해 맞춤형 의료 서비스를 강화하고, 교육 분야는 ▲교육 복합시설 건립사업 20억원 ▲교육 발전 특구 25억 원 등 86억 원을 투입해 교육도시로서의 위상을 더욱 높인다. 공공질서 및 안전 분야에 ▲양기 음기 지구 풍수해 생활권 종합정비사업 20억원 ▲소규모 재해소 6억원 ▲CCTV 통합관제센터 운영 12억원 등 118억원을 반영해 군민이 안심할 수 있는 안전한 거창을 조성한다.


또한 거창군은 기후 위기에 적극적으로 대응하고, 지역 농업의 지속 가능한 미래를 열기 위해 스마트농업 육성지구 조성, 사과 스마트과수원 확대 조성 등 28개 사업에 총 416억원을 투자할 계획이다. 이를 통해 기후변화에 강한 농업 생산체계를 구축하고, 첨단 기술과 친환경 농법이 조화를 이루는 미래형 농업 기반을 조성할 예정이다.


구인모 군수는 "2026년 예산은 그동안 추진해 온 사업들을 차질 없이 마무리하고 진행 중인 사업의 완성도를 높이는 데 중점을 두었다"며 "이번 예산이 군민의 삶의 질을 한층 높이고 전국적으로 앞서나가는 우리 군의 핵심 재정 동력으로서, 활기차고 생동감 있는 거창 조성과 군민 행복 시대 실현의 디딤돌이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 2026년도 예산안은 오는 12월 5일부터 열리는 제290회 거창군의회 정례회에서 심의하여 의결ㆍ확정된다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기