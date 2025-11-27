본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

KAIST, '소금 결정보다 작은' 초소형 무선 뇌 임플란트 구현

대전=정일웅기자

입력2025.11.27 08:11

수정2025.11.27 08:12

시계아이콘01분 31초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

소금 결정보다 작은 초소형 무선 뇌 임플란트가 구현됐다. 뉴럴 임플란트 기술은 신경퇴행성 질환 연구와 치료에 필수적이다. 무엇보다 새롭게 구현한 무선 뇌 임플란트는 단순히 소형·경량화한 것을 넘어 생체 내부에서 오랫동안 안정적으로 기능을 유지할 수 있다는 점에서 실질적인 활용 가능성을 입증했다.


KAIST, '소금 결정보다 작은' 초소형 무선 뇌 임플란트 구현 (왼쪽부터) 이선우 KAIST 겸직교수, 알로이샤 모나 (Aloysha Molnar) 코넬대 교수. KAIST 제공
AD

KAIST는 신소재공학과 겸직 교수이자 난양공대(NTU) 전자과 소속인 이선우 교수 연구팀이 미국 코넬대 알로이샤 모나(Alyosha Molnar) 교수팀과 초소형 무선 뉴럴 임플란트 'MOTE(Micro-Scale Opto-Electronic Tetherless Electrode)'를 개발, 실험용 생쥐의 뇌에 MOTE를 이식해 1년간 안정적으로 뇌파를 측정하는 데 성공했다고 27일 밝혔다.


뇌 속에선 눈에 보이지 않는 미세 전기 신호가 끊임없이 오가며 기억, 판단, 감정 등 다양한 정신 활동을 만들어낸다. 이러한 신호를 인체 외부에서 연결선 없이 직접 측정하는 기술은 뇌 연구와 치매, 파킨슨병 등 신경질환을 치료하는 데 핵심적 요소로 주목받는다.


하지만 두꺼운 유선 구조의 기존 임플란트는 뇌 속 염증 유발과 신호 품질 저하, 크기 및 발열 등의 문제로 장기적 사용을 어렵게 했다.


공동연구팀은 이를 극복하기 위해 기존 반도체 공정(CMOS)을 기반으로 초소형 회로를 제작하고, 자체 개발한 초미세 마이크로 LED를 결합해 장치를 극도로 소형화했다. 또 생체 환경에서도 오래 버틸 수 있도록 특수 표면 코팅을 적용해 내구성을 향상시켰다.


이러한 과정을 거쳐 개발한 MOTE는 두께 100㎚ 이하, 부피 1나노리터 이하로 머리카락보다 얇고 소금 알갱이보다 작은 크기로 뇌 임플란트 기능을 할 수 있게 됐다. 현재까지 보고된 무선 뉴럴 임플란트 중에선 세계적으로 가장 작은 크기다.


MOTE의 또 다른 강점은 배터리가 필요 없는 완전 무선 시스템이라는 점이다. 이 장치는 외부에서 들어오는 빛을 받아 전력을 생성하고 뇌파를 감지한 후 정보를 펄스 위치 변조(PPM) 방식으로 빛 신호에 실어 다시 외부로 전송한다.


이 방식은 에너지 소비를 획기적으로 줄이고 발열 위험을 최소화한다. 특히 배터리 교체 없이 장기간 사용이 가능한 이점이 있다.


KAIST, '소금 결정보다 작은' 초소형 무선 뇌 임플란트 구현 소금 결정위에 있는 MOTE 뉴럴 임플란트(좌), 실험용 쥐에 이식된지 296일 지난 후의 MOTE 뉴럴 임플란트(우). KAIST 제공

공동연구팀은 MOTE를 생쥐 뇌에 이식해 1년간 장기 실험하는 과정도 거쳤다. 이 결과 장기간 정상적으로 뇌파 측정이 가능했고 임플란트 주변에서 염증 반응은 거의 발생하지 않았으며 장치의 성능 저하도 관찰되지 않았다.


이는 초소형 무선 임플란트가 생체 내부에서 장기적으로 정상 기능을 유지할 수 있음을 최초로 명확히 보여준 사례로 평가받는다.


이 교수는 "MOTE는 단순히 소형·경량화를 넘어 기존에 가능할 것으로 기대하기만 했던 '세상에 없던' 완전 무선 초소형 임플란트를 실제로 구현했다는 점에서 의의를 갖는다"며 "이를 통해 공동연구팀은 무선 뉴럴 임플란트 개발과 사용과정에서 제기돼 온 알려진 문제(known unknowns) 뿐 아니라 실제 개발 과정에서 새롭게 드러나는 미지의 문제(unknown unknowns)까지 해결할 수 있는 기술적 가능성을 입증했다"고 말했다.


그러면서 "이 기술은 앞으로 뇌 과학 연구 뿐 아니라 신경계 질환 모니터링과 장기 기록 기반의 치료 기술 개발 등 분야에서 폭넓게 활용될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이번 연구 결과는 지난 3일 국제 학술지 '네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)' 온라인판에 게재됐다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기