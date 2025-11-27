KAIST, '소금 결정보다 작은' 초소형 무선 뇌 임플란트 구현

소금 결정보다 작은 초소형 무선 뇌 임플란트가 구현됐다. 뉴럴 임플란트 기술은 신경퇴행성 질환 연구와 치료에 필수적이다. 무엇보다 새롭게 구현한 무선 뇌 임플란트는 단순히 소형·경량화한 것을 넘어 생체 내부에서 오랫동안 안정적으로 기능을 유지할 수 있다는 점에서 실질적인 활용 가능성을 입증했다.
KAIST는 신소재공학과 겸직 교수이자 난양공대(NTU) 전자과 소속인 이선우 교수 연구팀이 미국 코넬대 알로이샤 모나(Alyosha Molnar) 교수팀과 초소형 무선 뉴럴 임플란트 'MOTE(Micro-Scale Opto-Electronic Tetherless Electrode)'를 개발, 실험용 생쥐의 뇌에 MOTE를 이식해 1년간 안정적으로 뇌파를 측정하는 데 성공했다고 27일 밝혔다.
뇌 속에선 눈에 보이지 않는 미세 전기 신호가 끊임없이 오가며 기억, 판단, 감정 등 다양한 정신 활동을 만들어낸다. 이러한 신호를 인체 외부에서 연결선 없이 직접 측정하는 기술은 뇌 연구와 치매, 파킨슨병 등 신경질환을 치료하는 데 핵심적 요소로 주목받는다.
하지만 두꺼운 유선 구조의 기존 임플란트는 뇌 속 염증 유발과 신호 품질 저하, 크기 및 발열 등의 문제로 장기적 사용을 어렵게 했다.
공동연구팀은 이를 극복하기 위해 기존 반도체 공정(CMOS)을 기반으로 초소형 회로를 제작하고, 자체 개발한 초미세 마이크로 LED를 결합해 장치를 극도로 소형화했다. 또 생체 환경에서도 오래 버틸 수 있도록 특수 표면 코팅을 적용해 내구성을 향상시켰다.
이러한 과정을 거쳐 개발한 MOTE는 두께 100㎚ 이하, 부피 1나노리터 이하로 머리카락보다 얇고 소금 알갱이보다 작은 크기로 뇌 임플란트 기능을 할 수 있게 됐다. 현재까지 보고된 무선 뉴럴 임플란트 중에선 세계적으로 가장 작은 크기다.
MOTE의 또 다른 강점은 배터리가 필요 없는 완전 무선 시스템이라는 점이다. 이 장치는 외부에서 들어오는 빛을 받아 전력을 생성하고 뇌파를 감지한 후 정보를 펄스 위치 변조(PPM) 방식으로 빛 신호에 실어 다시 외부로 전송한다.
이 방식은 에너지 소비를 획기적으로 줄이고 발열 위험을 최소화한다. 특히 배터리 교체 없이 장기간 사용이 가능한 이점이 있다.
공동연구팀은 MOTE를 생쥐 뇌에 이식해 1년간 장기 실험하는 과정도 거쳤다. 이 결과 장기간 정상적으로 뇌파 측정이 가능했고 임플란트 주변에서 염증 반응은 거의 발생하지 않았으며 장치의 성능 저하도 관찰되지 않았다.
이는 초소형 무선 임플란트가 생체 내부에서 장기적으로 정상 기능을 유지할 수 있음을 최초로 명확히 보여준 사례로 평가받는다.
이 교수는 "MOTE는 단순히 소형·경량화를 넘어 기존에 가능할 것으로 기대하기만 했던 '세상에 없던' 완전 무선 초소형 임플란트를 실제로 구현했다는 점에서 의의를 갖는다"며 "이를 통해 공동연구팀은 무선 뉴럴 임플란트 개발과 사용과정에서 제기돼 온 알려진 문제(known unknowns) 뿐 아니라 실제 개발 과정에서 새롭게 드러나는 미지의 문제(unknown unknowns)까지 해결할 수 있는 기술적 가능성을 입증했다"고 말했다.
그러면서 "이 기술은 앞으로 뇌 과학 연구 뿐 아니라 신경계 질환 모니터링과 장기 기록 기반의 치료 기술 개발 등 분야에서 폭넓게 활용될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
한편 이번 연구 결과는 지난 3일 국제 학술지 '네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)' 온라인판에 게재됐다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
