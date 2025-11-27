"페이커, 나와" 일론 머스크, AI와 LoL 대결 제안…T1"우린 준비됐어"

'이세돌vs알파고' 이후 세기의 대결

머스크, SNS로 LoL e스포츠 대결 제안

화답 나선 T1 "우린 준비됐다"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신이 이끄는 인공지능(AI) 기업 xAI의 AI 모델과 리그 오브 레전드(LoL) 최고의 프로팀과 대결하고 싶다는 의사를 밝혔다. 25일(현지시간) " 머스크 CEO는 사회관계망서비스(SNS)에 "'그록5′가 2026년 최고의 LoL 인간 팀을 이길 수 있을지 시험해보고 싶다"고 적었다. '그록5'는 xAI의 차세대 AI 모델로, 내년 1분기 중 출시 예정으로 알려졌다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AP연합뉴스

AD

머스크는 그록5에 대해 "게임 설명서만 있으면 어떤 게임이든 스스로 실험하며 플레이할 수 있도록 설계됐다"고 설명했다. 기존 AI가 특정 게임에 최적화된 알고리즘을 사용했던 것과 달리, 그록5는 다양한 게임을 이해하고 플레이할 수 있는 능력을 갖췄다는 의미로 해석된다. 머스크는 AI와 LoL 인간 팀 간 대결을 제안하면서 몇 가지 제한을 걸 것이라고 덧붙였다. 그록5가 모니터 화면만 보고, 인간의 '정상 시력 수준(20/20, 한국 기준 1.0)'으로만 인식하고, 인간 수준의 반응 지연 시간과 클릭 속도일 때를 전제로 해 도전할 것이라고 했다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신이 이끄는 인공지능(AI) 기업 xAI의 AI 모델과 리그 오브 레전드(LoL) 최고의 프로팀과 대결하고 싶다는 의사를 밝혔다. 아시아경제

머스크가 도전 제안에 LoL e스포츠 팬들의 눈은 T1으로 향했다. T1은 지난 월즈 우승으로 LoL e스포츠 사상 최초 3연속 월즈 우승에 성공했다. 특히 LoL 역사상 최고의 선수로 불리는 '페이커' 이상혁(T1)이 AI와의 대결에서 어떤 경기력을 보여줄지도 관심사다. 팬들의 기대에 부응하듯 T1은 머스크의 글을 SNS에 공유한 뒤 이상혁의 시그니처 포즈(검지를 입술에 대는 쉿 자세) 영상을 게재하며 "우린 준비됐다"고 답했다.





AD

지난 9일 중국 청두에서 열린 2025 월즈 결승전에서 우승을 차지한 T1의 '페이커' 이상혁이 트로피를 들고 기념촬영하고 있다. 라이엇게임즈 연합뉴스

과거 AI 기업들은 특정 분야 최고 반열에 오른 인간과의 대결을 통해 자사 기술력을 홍보하면서도 한계점도 파악해 보완하는 모습을 보여왔다. 대표적으로 구글이 2016년 서울에서 자사 바둑 AI '알파고'와 이세돌 9단과의 대국을 펼쳤다. 당시 알파고가 이 9단을 압도하는 모습을 보였으나 AI도 예상치 못한 이 9단의 '신의 한 수'가 나오면서 패배한 장면은 화제가 됐다. 오픈AI는 챗 GPT 출시 전인 2019년 '도타2' 국제 대회 '디 인터내셔널(TI) 2018' 우승팀인 OG를 상대로 완승했다. 오픈AI는 당시 '오픈AI 파이브'라는 5인조 AI 봇 팀을 꾸려 10개월 동안 4만5000년 분량의 '도타 2' 게임 플레이를 하며 경기력을 학습했다. 다만, 대부분 특정 게임에 맞춰 학습한 특화형 AI였고, 그록5처럼 게임 이해와 전략적 판단을 스스로 학습하는 범용 AI 모델이 참여하는 것은 이번이 처음이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>