소진공, '공공구매 우수 공공기관' 대통령 표창

공공구매 전 제품군 법정의무구매율 초과 달성

소상공인시장진흥공단은 전날 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 열린 '2025 공공구매 촉진대회'에서 공공구매 유공 분야 최고 훈격인 '공공구매 우수 공공기관 대통령 표창'을 수상했다고 27일 밝혔다.

공공구매 유공 표창은 중소벤처기업부가 주최하고 한국중소벤처기업유통원이 주관하는 정부 포상으로, 중소기업제품 등 우선구매 제품 구매실적 등이 우수한 공공기관에게 수여된다. 구매실적 달성도, 구매증대 노력도 등 다양한 지표를 종합적으로 평가한다.

소상공인시장진흥공단은 26일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 개최한 ‘2025년 공공구매 촉진대회’ 시상식에서 대통령 표창을 수상했다. 소상공인시장진흥공단

소진공은 공공구매 정책 이행력을 높이기 위해 내부 절차를 정비하고 공공구매 전 제품군의 법정의무구매율을 모두 초과 달성하는 등 공공구매 생태계 활성화에 기여한 점을 인정받았다.

소진공은 전사적 공공구매 실적관리체계를 구축하기 위해 내부적으로 우선구매 실적 모니터링 기능을 마련하고 우선구매 달성도를 직원 평가에 반영한 내부성과지표를 신설했다. 계약요령 등 공공구매 관련 규정도 전면 개정해 계약 체결 단계에서 업체의 우선구매 인증 여부를 사전 확인하도록 의무화했다.





박성효 소진공 이사장은 "이번 수상은 공단이 꾸준히 추진해 온 공공구매 제도 개선과 직원들의 실천 노력이 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 중소기업과 소상공인의 지속 가능한 성장을 뒷받침할 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

