고양시, 건물부문 온실가스 41% 감축 시동…'탄소중립·공공건축' 세미나 개최

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 26일 빛마루 방송지원센터에서 고양시 탄소중립지원센터와 함께 '고양시 탄소중립 시리즈 세미나 Ⅱ: 탄소중립과 공공건축'을 개최했다고 27일 밝혔다.

고양특례시가 지난 26일 빛마루 방송지원센터에서 고양시 탄소중립지원센터와 함께'고양시 탄소중립 시리즈 세미나 Ⅱ: 탄소중립과 공공건축'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공

고양시 환경정책과, 도시디자인담당관, 고양시 탄소중립지원센터가 공동으로 개최한 이번 세미나는 건물부문 온실가스 감축을 위해 공무원의 전문성을 강화하고, 공공건축 분야의 정책·기술·사례를 공유하는 자리로 마련됐다.

시는 지난 5월에 수립한 '제1차 고양특례시 탄소중립·녹색성장 기본계획'을 통해 2030년까지 2018년 대비 온실가스 36% 감축목표를 제시한 바 있다. 특히 건물 부문은 시 전체 배출량의 약 60%를 차지하는 최대 배출원으로, 2030년까지 41% 감축이라는 도전적 목표가 설정돼 있어 공공·민간 부문의 전면적 대응이 요구되고 있다.

이번 세미나에는 고양시 총괄계획가인 연세대학교 이제선 교수 외에 포스코 A&C, 한국건설기술연구원, 지역경제녹색얼라이언스 등 산학연 전문가들이 참여해 △친환경 건축 기술 △탄소중립 데이터 플랫폼 △녹색건축 인증 △공공기관 사례 등 건물부문 탄소중립 실현을 위한 다양한 주제를 발표했다.

시 관계자는 "건물 부문은 고양시 온실가스 배출의 가장 큰 비중을 차지하는 만큼, 설계·시공·운영 전 단계에서의 구조적 전환이 필요하다"며 "공공건축의 발주·설계·관리 등 모든 행정 과정에서 '이 사업이 감축목표 달성에 어떻게 기여하는가'라는 질문이 기본이 돼야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 세미나가 실무 관점의 전환과 조직 역량 강화를 이끄는 출발점이 되길 기대한다"고 덧붙였다.





시는 이번 세미나를 기점으로 수송·폐기물 등 분야별 탄소중립 세미나를 지속적으로 개최해 공무원의 소양과 실무 역량을 강화할 계획이다. 또한 탄소중립 기본계획에 따라 2025년 추진사업 이행점검, 녹색생활 실천 및 감축 우수부서 포상 등을 추진하며 행정 전반에서 탄소중립 체계를 강화할 방침이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

