용마로지스 3Q 매출 1096억원…전년 동기比 7.2% 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 고객사 확보로 지속 성장

동아쏘시오그룹의 물류 자회사 용마로지스는 지난 3분기 물류 시장 침체에도 신규 고객사 유치와 추석 물동량 증가로 전년 동기 대비 7.2% 증가한 1096억원의 매출을 올렸다고 27일 밝혔다. 영업이익은 매출 상승과 거래처 비용 정산 이월로 47.5% 증가한 64억원을 기록했다.

용마로직스 배송차량. 용마로직스

AD

용마로지스는 글로벌 불확실성과 내수 경기 침체에 따른 물류 시장 악화에도 적극적인 신규 화주 유치와 물류 영역 확대를 통해 성장을 이어나가겠다는 계획이다. 2027년 완공이 예정된 경기 안성 신허브센터 역시 성장에 도움이 될 것으로 예상된다.

물류업계에 따르면 글로벌 공급망의 확대와 함께 이커머스와 연계된 물류 서비스 수요는 계속 늘어날 것으로 전망되며, 빠르고 정확한 배송 서비스에 대한 요구가 높아지고 있다. 용마로지스는 바이오의약품 등 온도에 민감한 제품의 유통을 위해 콜드체인 물류 역량을 강화하고, 의약품 유통 품질 관리기준(KGSP) 취득 등을 통해 시장 확보에 나서고 있다.





AD

용마로지스는 성장세를 이어가며 지난해 매출이 처음으로 4000억원을 돌파했다. 용마로지스의 지난해 매출은 4004억원, 영업이익은 190억원을 기록했다. 영업이익률 역시 2022년 1.9%에서 지난해 4.7%로 상승했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>