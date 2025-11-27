본문 바로가기
성남시, 2025년 경기도 시군 일자리센터 우수사례 공모전 '대상' 수상

이종구기자

입력2025.11.27 07:47

단체·개인 부문 모두 석권
청년취업박람회 등 고용서비스 혁신 성과 인정

경기 성남시(시장 신상진)는 경기도일자리재단이 주관한 '2025년 시군 일자리센터 운영 우수사례 공모전'에서 단체부문 대상, 개인부문 대상·우수상을 모두 받으며 우수한 성과를 거뒀다고 27일 밝혔다.

성남시, 2025년 경기도 시군 일자리센터 우수사례 공모전 '대상' 수상 성남시 고용과 직원들이 26일 '2025년 시군 일자리센터 운영 우수사례 공모전' 시상식에서 단체, 개인부문 대상을 수상하고 있다. 성남시 제공
경기도일자리재단은 매년 시군 일자리센터의 우수사례를 발굴해 직업상담 서비스의 품질을 높이고 고용서비스 고도화를 지원하기 위해 공모전을 개최한다. 공모는 개인부문(직업상담·사후관리, 우수기업 발굴·채용연계)과 단체부문(사업운영, 연계협업)으로 나누어 진행되며, 올해는 개인 7명과 단체 3개소가 수상작으로 선정됐다.


올해 공모전에서 단체부문 대상은 성남시일자리센터가 차지했으며, 개인부문에서는 '모의면접이 무료라구요?!' 사례가 대상, '작은 기업에 큰 희망을, 발로 뛴 구인 성공기' 사례가 우수상에 선정돼 성남시일자리센터 상담사들의 전문성과 성과가 두루 인정받았다.


특히 단체부문 대상 사례인 'AI와 전문적 코칭이 결합한 성남시 청년취업박람회에서 내일을 잡(Job)다'는 △직무이해도 강화를 위한 진단·체험 기반 프로그램 △실전 대비 이미지 컨설팅 △심리 안정 및 동기부여를 위한 힐링존 등 청년 친화형 프로그램을 결합해 운영한 점이 높은 평가를 받았다.


이번 시상식은 직업상담사의 노고를 격려하기 위한 '2025년 직업상담사의 날' 행사와 함께 지난 26일 진행됐다.


성남시 관계자는 "이번 수상은 성남시일자리센터가 한 해 동안 현장에서 쌓아 온 노력이 결실을 맺은 것"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 맞춤형 고용서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
