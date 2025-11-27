[날씨]전국 대부분 지역 '비'…강원 산지 대설특보 가능성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 농도 '보통'

목요일인 27일 전국 대부분 지역에 비가 내리고 내륙·산지는 눈도 오겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 수도권, 강원 내륙·산지, 충남 북부 5∼20㎜, 대전·세종·충남 남부, 충북, 울릉도·독도 5∼10㎜, 강원 동해안, 부산·울산·경남, 대구·경북, 전라권, 제주도 5㎜ 안팎이다.

눈은 강원 산지에 5∼10㎝, 전북 동부 높은 산지에 1∼5㎝ 쌓이겠고 강원 내륙, 경북 북동 산지, 제주도 산지에 1㎝ 정도 오겠다. 강원 산지는 대설특보가 발표될 가능성도 있다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 4.7도, 인천 6.3도, 수원 3.6도, 춘천 0.5도, 강릉 8.2도, 청주 3.5도, 대전 1.8도, 전주 4.4도, 광주 5.3도, 제주 9.9도, 대구 4.0도, 부산 10.1도, 울산 7.3도, 창원 7.1도 등이다. 낮 기온은 7∼15도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국이 '보통' 수준이다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 1.0∼4.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

