BNK부산은행, VVIP고객 대상 ‘부와 가업을 지키는 절세 전략’ 프리미엄 세미나 개최

상속·증여·가업승계 등 실질적 절세 솔루션 제시… 고객 호응 높아

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 26일 부산 파라다이스 호텔에서 영업점 VVIP고객 100명을 초청해 '부와 가업을 지키는 절세 전략'을 주제로 한 프리미엄 세미나를 개최했다.

BNK부산은행이 VVIP고객 대상 ‘부와 가업을 지키는 절세 전략’ 프리미엄 세미나를 개최하고 있다. BNK부산은행 제공

이 세미나는 상속·증여와 가업승계 절세 전략에 관심이 높은 고객을 대상으로, 빠르게 변화하는 세제 환경 속에서 실질적으로 적용 가능한 절세 솔루션을 제공하기 위해 마련됐다.

이날 강연은 유튜브 '두꺼비 세무사'로도 잘 알려진 이장원 세무법인 리치 대표 세무사가 진행, ▲자산가의 세금 활용 전략 ▲창업자금 증여세 절세 방안 ▲기업의 상속·증여세 절세 전략 등을 소개했다. 또 최근 정부의 주택시장 안정화 대책과 연계된 부동산 세제 개편안의 핵심 절세 포인트를 제시해 참석자들의 높은 호응을 얻었다.

부산은행은 향후 고객과의 관계 강화를 위해 VVIP 고객 대상 프리미엄 세미나를 정기적으로 운영하고, 고품질 자산관리 정보를 제공할 계획이다.





최재영 BNK부산은행 WM연금그룹장은 "VVIP 고객을 위한 맞춤형 세미나를 더욱 다양하고 심도 있는 주제로 확대해 고객의 신뢰와 성원에 보답하겠다"고 말했다.





