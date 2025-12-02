본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[기자수첩]그 해 겨울과 완전히 결별해야

임철영기자

입력2025.12.02 10:09

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 뉴스듣기
[기자수첩]그 해 겨울과 완전히 결별해야
AD

여느 겨울밤과 크게 다르지 않았던 2024년 12월3일 밤 9시40분. 윤석열 전 대통령이 긴급 브리핑을 한다는 소문이 돌기 시작했다. 약 50분 뒤인 10시27분, 윤 전 대통령은 용산 대통령실 브리핑룸에 홀로 나와 '긴급 대국민 특별 담화'를 발표했다. 귀를 의심할 정도의 발표 내용이 생방송으로 전파됐다. "파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포한다."


'국회 앞 시민과 군경 대치'·'국회 출입 전면 통제'·'국회의원들, 담 넘어 국회 진입'이라는 속보가 잇따랐다. 원·달러 환율은 급등했다. 언론사 편집국에는 비상이 걸렸다. 당시 금융당국을 취재하던 기자는 외환시장을 모니터링하며, 밤을 새웠다. 몇몇 후배 기자는 서울 시내에서 목격한 군 병력 사진을 찍어 공유했다. 취재를 위해 봉쇄된 국회 담을 넘은 동료 기자도 있었다. 190명의 국회의원 만장일치로 비상계엄 해제를 결의하기까지의 과정은 공포와 긴장의 시간이었다.


윤 전 대통령은 비상계엄 선포 6시간 만에 계엄을 해제할 수밖에 없었다. 12월14일, 그는 국회 탄핵 소추로 직무가 정지됐다. 직무정지 112일 만인 2025년 4월4일. 문형배 헌법재판소장 권한대행은 요약된 결정문을 22분 동안 읽어 내려간 뒤 선고 시각을 확인했다. "주문, 피청구인 대통령 윤석열을 파면한다." '호수 위 달그림자'·'계몽령'이라는 주장을 기사에 담으며 '찬탄(贊彈)과 반탄(反彈)'으로 쪼개진 헌법재판소를 취재하던 기자에겐, 형용하기 어려웠던 비현실적 상황이 마침내 끝나는 순간이었다.


두 달 후, 이재명 정부가 출범했고, 기자의 출입처는 헌재에서 대통령실로 바뀌었다. 1년 전 비상계엄이 선포된 용산의 바로 그 건물과 브리핑룸이 지금의 취재 공간이다. "장갑차와 자동소총에 파괴된 우리 민주주의를 다시 일으켜 세울 시간(6월4일 취임사)"이라고 말한 이재명 대통령을 6개월째 취재하고 있다. 그날 국회를 둘러싸 계엄군을 막아섰던, 이제는 대통령실 참모가 된 그들을 만나고 있다.


기자는 종종 대통령실 출입 게이트를 지나 긴 복도를 걸으며 비상계엄이 선포됐던 겨울밤, 대통령실 상황을 상상해 본다. '계엄 1년'을 하루 앞둔 오늘은 기자실로 이어지는 유일한 원형 계단을 오르며 스스로 물었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현재의 권력은 국민과 헌법 위에 서려 했던 과거 권력의 잔재를 온전히 청산하는 데 주저하고 있지는 않은지, 차디찬 그 겨울을 거리에서 보낸 이른바 '키세스단(은박 담요를 덮은 시민들)' 용기에 '진짜 대한민국'으로 응답하고 있는지, 정치는 그 겨울과 완전히 결별할 준비를 마쳤는지에 관해서….




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은⑤
    "한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기