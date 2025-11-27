본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

누리호, 새벽 4차 비행 성공적…600㎞ 도달·위성 13기 분리

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.27 02:04

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

1시 13분 발사 후 12분 24초만에 목표궤도 진입
차세대중형위성 3호 포함 13기 위성 순차 분리
우주항공청 “데이터 분석 후 최종 성공 여부 발표”

누리호, 새벽 4차 비행 성공적…600㎞ 도달·위성 13기 분리 한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 연합뉴스
AD

27일 새벽 1시 13분, 누리호가 어둠을 갈라 우주로 솟았다. 4차 발사에 나선 누리호는 예정된 비행 절차를 따라 올라가 목표 고도에 도달했고, 실린 위성 13기를 차례로 분리하며 임무를 끝맺었다.


우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 이날 누리호가 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙한 뒤 약 18분 동안 비행해 1시 31분께 모든 임무를 종료했다고 밝혔다. 이 과정에서 주탑재체인 차세대중형위성 3호를 비롯해 큐브위성 12기가 순차적으로 분리됐다.


이번 발사는 2023년 이뤄진 3차 발사와 기본 구조는 동일하지만, 목표 고도가 600㎞로 더 높았고 탑재 위성도 5기 늘어 13기를 싣고 올라갔다. 중량 증가와 비행 조건 변화로 전체 비행시간은 1,284초(12분 24초)로 3차 발사 때보다 146초 더 길어졌다.

누리호, 새벽 4차 비행 성공적…600㎞ 도달·위성 13기 분리 한국형 발사체 누리호 발사가 이뤄진 27일 전남 고흥군 고흥우주발사전망대에서 관람객들이 상공으로 솟아오르는 누리호를 바라보고 있다. 연합뉴스

누리호는 이륙 직후 1단을 분리하고, 이어 페어링과 2단을 순차적으로 떼어냈다. 발사 후 약 12분 35초가 지나 목표 고도에 도달한 뒤 차세대중형위성 3호를 먼저 사출했고, 이후 큐브위성들을 20초 간격으로 내보내며 계획된 임무를 모두 수행했다.


날씨는 일정에 변수를 만들었다. 25일 오전 진행할 예정이던 발사체 이송은 비 예보로 약 한 시간 반 늦춰졌고, 이로 인해 조립·점검 일정도 함께 밀렸다. 연구진은 발사 전날 오전까지 엄빌리컬 연결과 기밀 시험을 마무리하며 발사 시간을 조정했다.


우주항공청과 항우연은 아직 최종 성공 여부를 공식화하지 않았다. 실제 성공 판정은 비행 데이터를 약 40분간 분석한 뒤 가능하며, 우주항공청은 이날 오전 2시 20분께 결과를 발표할 예정이다. 다만 위성 13기의 분리가 모두 확인된 만큼 성공 가능성이 크다는 평가가 나온다.


지금 뜨는 뉴스

AD

윤영빈 우주항공청장은 전날 브리핑에서 성공 기준을 "차세대중형위성 3호와 부탑재 위성 12기를 목표 고도 600㎞에서 필요한 속도로 정확하게 투입하는 것"이라고 밝힌 바 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기