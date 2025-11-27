본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[시시비비]AI 세대와 낡은 평가 방식의 충돌

박선미기자

입력2025.11.27 08:25

시계아이콘01분 28초 소요
언어변환 뉴스듣기
[시시비비]AI 세대와 낡은 평가 방식의 충돌
AD

"생성형 인공지능(AI)를 활용해 가상의 다문화 인물과의 인터뷰를 구성하시오. 단, 생성형 AI를 이용한 10번 이상의 질문과 10번 이상의 답변 듣기가 포함된 총 20번 이상의 대화를 진행해야함."


서울의 한 중학교 도덕 시간, 생성형 AI의 등장으로 검색의 시대를 지나 질문의 시대를 사는 학생들에게 주어진 다문화 사회 관련 숙제에는 이와 같은 조건이 붙었다. 어른들이 AI 사용 환경과 윤리적 문제들을 고민하는 사이 챗GPT는 이미 교실 안에 깊숙하게 들어왔다.


미국과 영국의 주요 대학들은 학생들이 AI를 사용하지 않고 숙제를 하거나 시험을 보는 게 불가능하다는 것을 인정하고 사용 금지가 아닌 투명성을 핵심 원칙으로 삼는다.


예컨대 런던정경대(LSE)는 AI 사용을 '출처 표기와 함께 허용되는 학습 도구'로 분류했다. 미국 하버드대는 학생들의 AI 사용을 담당 교수의 재량에 맡기고, 사전에 AI 사용 정책을 명확히 정해 학생들에게 안내하도록 하고 있다. 호주대학협의회는 아예 AI 리터러시를 필수 역량으로 규정해 교과·평가 구조를 개편하고 있다. 이들의 공통점은 이미 교실 안으로 들어온 AI를 위험 요소가 아닌 관리 해야 할 새로운 학습 환경으로 받아들였다는 점이다.


반면 현재 한국 대학의 대응은 단속 중심이다. 최근 국내 주요 대학에서는 비대면 온라인 시험에서 챗GPT·제미나이 등 생성형 AI를 활용한 부정행위들이 적발돼 논란이 되고 있다. 이와 함께 학생들의 생성형 AI 활용을 어떻게 제한하고 단속할지에 대한 논의도 뜨겁다. 고려대에서는 교수진이 'GPT 킬러(AI 활용 탐지) 5% 미만'을 충족한 과제 제출을 요구하면서 학생들의 반발을 사기도 했다.


AI 활용 탐지 프로그램을 토대로 학생들을 의심하고, AI 사용 여부를 일일이 추적해 AI 활용 자체를 부정행위로 규정하는 게 현재 우리 대학의 현실이다.


문제는 이러한 접근이 교육의 본질을 훼손하고 있다는 점이다. 학생들이 학교에서 작성하는 보고서와 시험의 상당수는 AI로 몇 초면 생성 가능한 형태가 됐다. 대학이 문제의 초점을 '지금의 평가 방식이 AI 시대에 적합한가'에 맞춰야 하는 이유가 여기에 있다. AI로 대체 가능한 평가를 고집하면서 AI 활용 자체를 금지하는 것은 논리적 모순이며 교육적 퇴행이다.


산업계는 이미 AI 활용 능력을 기본 업무 역량으로 요구하고 있다. 그런데 대학은 그 역량을 금지하면서 동시에 그 역량을 갖춘 인재를 양성하겠다고 말한다. 교육과 산업의 간극이 점점 더 벌어지고 있다는 방증이다.


결국, 한국 대학가를 휩쓸고 있는 생성형 AI를 활용한 부정 시험 논란을 단순한 학생 개인의 일탈 사건으로만 봐서는 안 된다. 낡은 평가방식으로 미래 기술에 익숙한 학생들의 역량을 측정하려 할 때 어디서 어떻게 문제가 생길 수 있는지를 점검하고 대응책을 세워야 하는 기회로 삼아야 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

지금 필요한 것은 탐지기와 단속이 아니라, AI 시대에 맞는 학습 윤리·평가 기준·교육 철학의 재정립일 것이다. AI를 부정행위의 원천으로 볼 것인지, 미래 역량을 확장하는 기회로 볼 것인지는 결국 각 대학의 선택에 달려 있다.




박선미 기자 psm82@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기