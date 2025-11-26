대전교육청, 메이커교육 활성화 방안 '대전교육공감원탁회의' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협업 능력 갖춘 미래 인재 양성 위해 논의

사진=대전교육청 제공

대전교육청이 창의력과 문제해결력을 키우는 메이커교육 활성화 방안에 대한 원탁회의를 열었다.

대전교육청은 26일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC)에서 '메이커교육 활성화 방안'을 주제로 대전미래교육박람회와 연계해 '2025년 제3회 대전교육공감원탁회의'를 개최했다.

이번 원탁회의는 빠르게 변화하는 미래에 대비하고, 창의력과 문제 해결력, 협업 능력을 갖춘 미래 인재 양성을 위한 메이커교육 활성화 방안에 대해 함께 논의하기 위해 마련됐다.

원탁회의는 공개 모집을 통해 학생·교직원·학부모·시민 80여 명이 토론자로 참여했으며, 원활한 회의 진행과 다양한 의견 도출을 위해 전문퍼실리테이터(회의 촉진자)의 진행으로 운영됐다.

아울러 사전에 정책 공유 및 질의와 답변이 가능한 온라인 토론방을 미리 개설해 토론 참여자들의 정책에 대한 이해도를 높이고, 원탁회의의 질을 높이는 데 힘썼다.

원탁회의에서 도출된 제안은 관련 부서 검토를 거쳐 정책에 반영될 예정으로 소통과 공감을 통한 교육정책 마련에 기여할 것으로 기대된다.





사진=대전교육청 제공

설동호 교육감은 "우리 학생들이 상상과 창작으로 꿈을 실현해 나가도록 메이커교육 정책 추진에 최선을 다하겠다"며 "보다 실효성 있는 정책 마련을 위한 다양한 의견을 공유할 수 있는 토론의 장이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

