[누리호 4차 발사] 27일 00시 55분 발사 확정…밤 10시 10분 추진제 충전 시작(상보)

김종화기자

입력2025.11.26 20:46

나로우주센터 현장 점검 결과 '발사 이상 무'

한국형 발사체 누리호의 4차 발사 시각이 27일 오전 0시 55분으로 최종 확정됐다.


우주항공청과 한국항공우주연구원은 26일 오후 7시 30분 전남 고흥 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열어 기술적 준비 상황, 기상 조건, 우주환경, 우주물체 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토한 끝에 이같이 결정했다.

[누리호 4차 발사] 27일 00시 55분 발사 확정…밤 10시 10분 추진제 충전 시작(상보) 윤영빈 우주항공청장이 전남 고흥 나로우주센터에서 오후 7시 30분에 개최된 발사관리위원회 회의 결과를 브리핑하고 있다. 김종화 기자
발사관리위원회 "기상·기술·우주환경 모두 양호"

윤영빈 우주항공청장은 이날 오후 8시 15분 브리핑에서 "각 항목의 준비 상태를 모두 점검한 결과 예정대로 0시 55분 발사가 가능하다고 판단했다"며 "주탑재체인 차세대 중형위성 3호가 계획 궤도에 진입하는 데 문제가 없도록 모든 기관이 최종 단계까지 긴장을 늦추지 않고 있다"고 설명했다.


위원회는 발사 당일 영향을 줄 수 있는 전 항목을 다시 검토했다. 기상은 온도, 강수, 바람, 낙뢰 등의 조건이 모두 양호해 발사 기준을 충족했다. 이날 나로우주센터의 기온은 9도, 강수는 없었으며, 발사 시점에도 맑고 안정적인 기상이 예측됐다. 지상풍 역시 평균 풍속 1m/s 수준으로 안정적이었고, 제트기류가 흐르는 고층풍도 발사 가능 범위 안에 들어왔다. 비행경로 상 낙뢰 가능성 역시 배제됐다는 판단이 나왔다.


우주환경 역시 양호하다는 결과가 제시됐다. 태양흑점 폭발이나 지자기 교란 등 우주 기상 요인은 발사에 영향을 줄 수준이 아니었으며, 국제우주정거장을 포함한 우주물체와의 충돌 위험도 분석 결과 문제가 없는 것으로 확인됐다.


밤 10시 10분 추진제 충전 시작…발사 10분 전 자동운용(PLO)

기술적 준비 상황도 큰 문제가 없었다. 누리호는 이날 오전 발사대에서 엄빌리컬 연결과 기밀 점검 등 발사 전 필수 작업을 모두 마쳤고, 이후 발사체는 정상적으로 발사대에 고정된 상태를 유지하고 있다.


오후 6시 45분부터 발사관제장비 운용이 시작됐으며, 7시 25분 이후에는 추진제 공급계 점검과 상온헬륨 충전 등이 연속적으로 이뤄졌다. 우주항공청은 "전반적인 발사 준비 작업이 순조롭게 진행되고 있다"고 밝혔다.


위원회 결정에 따라 누리호는 26일 오후 10시 10분부터 연료와 산화제 충전을 시작한다. 연료는 23시 25분께 충전이 완료될 것으로 보이며, 산화제 역시 23시 55분쯤 완충될 예정이다.


모든 추진제가 채워지면 발사체는 발사 10분 전인 27일 0시 45분부터 자동운용(PLO, Pre Launch Operation) 모드에 들어간다. 자동운용은 발사체와 지상 시스템이 스스로 이상 여부를 확인하며 발사 준비 절차를 자동으로 수행하는 단계로, 이 과정에서 이상 신호가 감지되면 발사 카운트다운은 즉시 중단될 수 있다.


"목표 궤도 정확히 투입할 것…마지막 순간까지 최선"

윤 청장은 "우주항공청과 항우연, 그리고 한화에어로스페이스가 탑재위성을 목표 궤도에 성공적으로 안착시키기 위해 발사 직전까지 모든 조치를 철저히 수행하겠다"고 강조했다. 이번 4차 발사는 누리호 첫 야간 발사이자 민간 제작 체계가 본격적으로 적용되는 첫 사례로, 주탑재체인 차세대 중형위성 3호와 총 12기의 큐브위성이 함께 실린다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
