IMM컨소시엄, 현대LNG해운 매각 주식매매계약 체결

인도네시아 시나르마스 그룹 '프런티어리소스'와 SPA 체결

인수 규모 약 3조8000억원 규모…고용안정성, 경영·재무개선 주목

IMM프라이빗에쿼티·IMM인베스트먼트 컨소시엄(IMM 컨소시엄)은 26일 현대LNG해운의 지주회사 격인 특수목적법인(SPC) '아이기스원(Aegis One)' 지분 100%를 인도네시아 시나르마스(Sinar Mas) 그룹의 해운·자원개발 계열사인 프런티어리소스(Frontier Resources)에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

IMM컨소시엄, 2014년 인수 후 글로벌 LNG·LPG 운송사로 성장시켜

현대LNG해운은 국내 컨테이너 선사인 HMM과 함께 현대상선에 속해 있던 사업부로, 2014년 분할돼 IMM 컨소시엄이 1조300억원에 인수했다. 여기서 부채를 제외한 에쿼티 투자 금액은 4000억원 수준이었다. 당시 현대LNG해운은 한국가스공사(KOGAS)를 단일 화주로 하는 LNG(액화천연가스) 선박 6~8척 규모의 중형 선사였지만, 전략적 선대 확충과 해외 화주 확보를 거쳐 11년 만에 글로벌 LNG·LPG 운송사로 거듭났다.

프런티어리소스는 시나르마스 그룹의 주요 자원개발 계열사 중 하나로, 해상운송사업 진출 의지도 큰 것으로 알려졌다. 현대LNG해운과의 시너지와 미래가치가 반영되면서, 거래 규모는 3조8000억원(부채 3조4000억원 포함) 가량에 이르는 것으로 전해졌다.

현대LNG해운 최근 1년간 노후 증기터빈선 4척을 매각했고, 다수의 LNG·LPG선을 신규 발주해 페트로나스(Petronas), 렙솔(Repsol), BGN, E1 등 주요 글로벌 에너지 기업들과 장기 운송계약을 체결하며 안정적인 수익 기반을 마련했다. 그 결과 매출 구조 역시 크게 변화했다. 2014년 100%였던 가스공사 비중은 2025년 약 23% 수준으로 감소한 반면 글로벌 화주 비중은 76% 이상으로 늘었다.

현대LNG해운의 해외 매각이 국가 에너지 안보에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려도 있지만, 실제 영향은 제한적일 전망이다. 현대LNG해운의 운송 물량 중 가스공사가 차지하는 물량 비중은 약 23%이며, 국내 전체 LNG 수입 물량의 상당 부분을 차지하는 가스공사의 전체 LNG 도입량을 기준으로 볼 경우, 현대LNG해운의 비중은 6% 이하에 불과하기 때문이다. 회사는 대한민국에 등록된 영리법인으로서 국적 해운사로 지속 운영되며 주주 변경 여부와 관계없이 국가가 부여한 모든 의무를 그대로 이행해야 한다.

"해외 기업 결합 시너지·고용 안정성 등 확보"

IMM 컨소시엄은 2020년부터 다수의 재무·전략적 투자자를 대상으로 매각을 타진했지만, 당시 제시된 가격이 원금 수준에 미치지 않아 거래를 성사시키지 못했다. 하지만 ▲알래스카 LNG 등 글로벌 LNG 프로젝트의 가시화 ▲현대LNG해운 실적 개선 ▲신규 화주 확보 및 장기계약 기반 강화 등 기업가치가 재평가될 만한 요인이 축적되면서, 해외에서 IMM의 가치 기준을 충족하는 원매자를 찾게 됐다.

이번 거래는 현대LNG해운의 미래 성장성 측면에서도 의미가 크다. 시나르마스 그룹은 싱가포르·인도네시아를 포함한 아시아와 호주 지역에서 강력한 물류·자원 개발 네트워크를 보유하고 있어, 현대LNG해운이 아시아 및 호주에서 신규 프로젝트와 운송 기회를 확보하는데 중요한 교두보가 될 것으로 기대된다.

고용 안정성 측면에서도 긍정적이다. 이번 거래 이후에도 기존 해상·육상 전 직원의 고용은 그대로 승계되며, 안정된 지배구조 아래에서 업무 집중도 및 조직 역량 강화를 기대할 수 있다. 중장기적으로 산업 확장과 신규 프로젝트 증가에 따라 추가 고용 창출 가능성도 열려 있다.





재무구조와 경영환경 개선 여지도 큰 것으로 나타났다. 신규 자본 유입에 따른 부채비율 개선, 금융조달 비용 절감, 신규 사업 경쟁력 강화 등이 가능해지면서, 지속가능한 성장 기반이 강화되는 선순환 구조가 기대된다.





