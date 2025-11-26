본문 바로가기
"성폭력 피해자 중 19세 미만 30% 육박…3년째 증가"

김현정기자

입력2025.11.26 18:07

"온라인 그루밍 등 디지털 기반 성범죄 심화"
아동·청소년 가해자 수도 꾸준히 증가

최근 3년간 성폭력 피해자 중 19세 미만 아동·청소년 피해자 비중이 30%에 근접한 것으로 나타났다. 미성년자 피해자 비율은 매년 증가세인데, 온라인 그루밍 등 디지털 기반 범죄가 확산하면서 미성년자 대상 성범죄가 심화하고 있다는 지적이다.


"성폭력 피해자 중 19세 미만 30% 육박…3년째 증가" 해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다
26일 전국성폭력상담소협의회(전성협)는 2022~2024년 성폭력 피해자 상담 통계를 분석한 '2024년 성폭력 피해자 지원현황 분석 보고서'를 발표했다. 보고서에 따르면 전국 성폭력 상담소에 접수된 전체 피해 인원은 2022년 1만5416명, 2023년 1만5542명, 2024년 1만4874명으로 집계됐다. 이 중 만 19세 미만 아동·청소년 피해 비율은 2022년 27.6%, 2023년 28.1%, 2024년 28.6%로 매년 증가세다.


전성협은 "디지털 공간이 아동·청소년의 일상에 깊숙하게 자리 잡으면서 이를 매개로 한 디지털 성폭력이 빠르게 늘고 있다"고 분석했다. 이어 "온라인 그루밍으로 접근해 사진·영상 전송을 요구한 뒤 협박·유포에 악용하는 사례가 늘고 있다"며 "피해 사실을 인지하지 못한 채 장기간 노출되는 경우도 많다"고 설명했다.


가해자가 19세 미만 아동·청소년인 경우도 꾸준히 증가했다. 미성년 가해자는 2022년 1962명, 2023년 2042명, 2024년 2069명으로 늘었으며, 지난해에는 전체 가해자의 약 13%를 차지했다. 이에 대해 전성협은 "폭력적 콘텐츠 노출, 왜곡된 온라인 성 인식, 미흡한 성교육 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 보인다"고 짚었다.


최근 3년간 성폭력 피해자 중 여성은 약 90%로 대다수를 차지했지만, 남성 피해자도 2022년 896명에서 2024년 1526명으로 70.3% 증가한 것으로 나타났다. 전성협은 "군 성폭력 사건의 민간 이관으로 상담 연계가 확대됐고, 남성 아동·청소년 대상 디지털 성폭력 증가도 영향을 끼쳤다"고 설명했다.


성폭력 가해자는 배우자·애인·데이트 상대·친인척 등 이른바 '친밀한 관계'인 경우가 2024년 기준 전체의 20.3%를 차지한 것으로 나타났다. 또 친족 성폭력 피해는 최근 3년간 1만7045건으로 집계됐는데, 피해자의 51.2%가 미성년자였다. 가해자는 부모(33.6%)나 친인척(27.8%)이 대부분인 것으로 조사됐다.


전성협은 법적 지원을 요청한 1632명 중 31%는 신고조차 하지 못했다고 밝혔다. 이어 "현행법상 13세 미만 피해자에만 공소시효가 배제돼 13~19세 피해자의 경우 공소시효가 지나면 고소를 할 수 없다"며 미성년 친족 성폭력 공소시효 폐지를 촉구했다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
