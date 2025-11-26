본문 바로가기
의정부시, 106번 폐선 대체 '흥선권역~광화문 광역버스 노선' 신설 확정

이종구기자

입력2025.11.26 17:57

흥선권역 첫 광역버스 신설로
출퇴근길 등 교통수단 다양화
흥선권역~광화문 노선 내년 운행
106번 폐선 대체수단 강구 결실

경기 의정부시(시장 김동근)는 26일 흥선권역~광화문 방면 광역버스 신설이 확정됐다고 밝혔다. 이번 노선은 의정부 서부권역의 첫 광역버스로, 그동안 부족했던 서울 도심 접근성을 개선하는 교통 전환점이 될 전망이다.

의정부시, 106번 폐선 대체 '흥선권역~광화문 광역버스 노선' 신설 확정 26일 흥선권역~광화문 방면 광역버스 신설이 확정됐다. 사진은 지난해 8월 106번 노선 폐선 반대 시위 모습. 의정부시 제공
이번 광역버스 신설은 지난해 8월 106번 노선 폐선 이후 시민들의 불편이 지속됨에 따라 대체 교통수단 마련을 위해 추진됐다. 시는 노선 폐선 직후부터 대도시권광역교통위원회와의 실무 협의를 이어가며 시민 이동권 보장을 위해 지속적으로 노력해 왔다. 그 결과, 광화문행 광역버스 신설 사업이 대광위에서 확정됐다.


새롭게 신설되는 노선은 버들개를 기점으로 녹양동, 가능동을 거쳐 광화문까지 운행되는 광역버스 노선으로, 출퇴근 시간대 혼잡 완화 및 서울 도심권 접근성 향상이 기대된다. 해당 노선은 다음 달부터 운송사업자 선정, 면허 발급, 차량 확보 등을 거쳐 내년 중 운행 개시될 예정이다.


김동근 시장은 "그동안 106번 폐선으로 불편을 겪은 시민들의 교통 불편 해소를 목표로 광역버스 신설에 다각적인 노력을 기울여 왔다"며 "이번 흥선권역~광화문 방면 노선은 서부권역 교통 접근성을 높이는 의미 있는 결실"이라고 말했다.


이어 "앞으로도 시민의 이동권 보장을 위해 지속적으로 광역교통망 확충에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
