본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

웃음기 빼고 해외 원정까지…방송가 '리그형 스포츠 예능' 경쟁

이이슬기자

입력2025.11.27 08:42

시계아이콘01분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'열혈농구단' 필리핀 원정 경기로 판 키워
야구·배구·농구·러닝…신규 예능 줄줄이
시즌제·OTT·스폰서 패키지 안정적 수익

웃음기 빼고 해외 원정까지…방송가 '리그형 스포츠 예능' 경쟁 '열혈농구단' 단체사진. SBS 제공
AD

야구와 배구를 넘어 농구 예능이 해외 원정까지 확대되며 방송가에서 '리그형 스포츠 예능' 경쟁이 본격화하고 있다. SBS '열혈농구단'은 필리핀 원정을 전면에 내세워 종목 중심 서사에 기반한 스포츠 예능의 스케일을 한층 넓혔다. 서장훈·전태풍이 이끄는 '라이징이글스'는 국내 훈련을 거친 뒤 현지 팀과 실전 경기에 나설 예정이다.


26일 서울 목동에서 열린 제작발표회에서 서장훈은 "웃기기 위한 프로그램이었다면 시작하지 않았을 것"이라며 "연예인 농구가 아니라 성취와 진정성을 담아내려는 기획"이라고 강조했다. 서현석 PD 또한 "농구 특유의 속도와 서사가 예능 안에서 자연스럽게 표현될 수 있다고 판단했다"고 설명했다.


제작진은 침체된 농구 종목을 전면에 배치하고, 레전드 감독진과 글로벌 팬층을 지닌 아이돌 출연진, 필리핀 원정을 통해 차별화를 시도했다. 서 PD는 "농구는 꾸준히 사랑받아 왔지만 예능에서는 충분히 활용되지 않았다"며 "경기력과 서사를 균형 있게 담아 새로운 팬층을 만들 수 있다"고 말했다.


최근 스포츠 예능은 지상파·종편·케이블·온라인동영상서비스(OTT) 전반에서 잇따라 제작되며 핵심 편성 장르로 자리 잡았다. 채널A '야구여왕', MBN '스파이크 워', MBC '신인감독 김연경', SBS '열혈농구단' 등이 연이어 등장했고, '뛰어야 산다', '아이엠 복서', '극한84' 등 러닝·격투 기반 예능도 꾸준히 공개되고 있다. 야구·배구·농구·러닝 등 다양한 종목이 비드라마 시간대를 채우며 '종목 기반 리그형 서사'가 뚜렷한 흐름을 이루는 모양새다.


2021년 이후 확산된 '1차 스포츠 예능 붐'도 이러한 흐름에 힘을 보탰다. SBS '골 때리는 그녀들'은 여성 풋살을 대중화했고, JTBC '최강야구'는 독립리그의 경기력을 시즌제로 구성해 직관 매진과 굿즈 판매로 탄탄한 팬덤을 구축했다. 넷플릭스 '피지컬:100' 역시 글로벌 1위를 기록하며 한국형 피지컬 서바이벌 포맷의 확장성을 입증했다. 방송사는 이 같은 성공 경험을 바탕으로 종목만 달리한 신규 프로그램을 빠르게 선보이고 있다.


웃음기 빼고 해외 원정까지…방송가 '리그형 스포츠 예능' 경쟁 '뛰어야 산다 2' 스틸. MBN 제공

스포츠 예능은 안정적인 편성과 수익 구조를 갖춘 장르로 평가된다. 경기력 기반 서사는 시즌제 편성에 적합하고, 훈련 과정과 순위 변화 등 서사적 장치도 풍부하다. OTT 동시 공개와 스폰서 패키징에도 유리해 유니폼·장비·시설 협찬이 자연스럽게 이어지며, 경기장 연계 티켓 판매와 굿즈 제작 같은 2차 수익도 발생한다.


시장 변화 역시 제작에 영향을 줬다. 야구·배구는 최근 여성·MZ 관중 증가로 팬층이 확장됐고, KBO와 V리그의 인기 상승은 예능으로 전이되며 방송사의 콘텐츠 전략과 맞물렸다. 종목 단체와 구단은 예능을 마케팅 창구로 활용하며 촬영 지원, 코치진 파견, 경기장 협력 등에 적극적인 태도를 보이고 있다.


연출 방식도 달라지고 있다. 최근 스포츠 예능은 웃음보다 경기 전략, 훈련 과정, 성장 서사에 집중한다. '골때녀'는 아마추어 여성 선수들의 팀워크를, 최강야구는 은퇴 선수들의 재도전을, 피지컬:100은 신체 능력과 경쟁 구조를 확장하며 새로운 장르 지형을 만들었다.


다만 경쟁이 과열되면서 우려도 존재한다. 유사 포맷의 반복으로 시청자 피로도가 높아지고, 일부 프로그램은 초반 화제성 이후 성과를 이어 가지 못했다. 비선수 출연자의 부상 위험 등 안전 문제도 지속적으로 제기된다. 특히 여성 스포츠 예능은 경기력 중심 서사와 캐릭터 소비 사이의 균형에 대한 논쟁이 남아 있다. 종목 홍보와 예능적 재미가 충돌할 때 기획 방향이 흔들릴 수 있다는 지적도 나온다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한 지상파 관계자는 "스포츠 예능은 가장 빠르게 성장하는 시장이지만 리그 육성과 윤리적 과제를 동시에 안고 있다"며 "종목 산업과 유기적인 윈윈 구조를 만들고, 글로벌 시장으로 확장할 수 있을지가 관건"이라고 말했다. 이어 "연말에 공개될 신규 프로그램들이 한국형 스포츠 예능의 '2차 붐'을 가를 중요한 분기점이 될 것"이라고 전망했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기