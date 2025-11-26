베트남서 발견된 '한국인 가방 시신'…용의자 잡고보니 경북 MZ 조폭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰 관리 대상 조폭으로 파악

나머지 1명도 조폭 추종 세력

베트남 호찌민의 한 주택가에서 대형 가방 안에서 숨진 채 발견된 20대 한국인 남성 사건과 관련, 체포된 용의자 2명 가운데 1명이 국내 폭력조직 조직원인 것으로 확인됐다.

대형가방에 든 한국인 시신 발견된 호찌민 사건 현장. 비엣바오 홈페이지 캡처. 베트남 법률신문, 연합뉴스 제공

AD

26일 연합뉴스에 따르면 경찰청은 지난 23일(현지시간) 한국인 남성 A씨 시신을 유기한 혐의를 받는 홍모씨(25)가 경북 지역의 한 조폭 소속으로 경북경찰청의 관리 대상인 것으로 확인됐다고 밝혔다. 다만 홍씨는 대구 지역 조폭인 '월배파' 소속은 아닌 것으로 전해졌다.

홍씨와 함께 시신을 유기한 조모씨(24)는 특정 조폭 소속은 아니나, 경찰의 관리 대상이 아닐 뿐 특정 조폭을 추종하는 세력으로 알려졌다.

사망한 A씨는 캄보디아 범죄 단지(웬치) 등에서 활동하며 스캠(사기) 범죄를 벌여온 것으로 전해졌다.

베트남 현지 경찰은 현재 홍씨와 조씨를 체포해 구체적인 사건 경위를 수사하고 있다. 또 A씨 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 사망 시점과 원인을 확인하고 있다.





AD

앞서 A씨는 지난 23일 오후 4시께 호찌민의 고급 아파트 인근에서 파란색 대형 가방 안에 담겨 사망한 채 발견됐다. 주변 건물 경비원과 행인들이 가방에서 이상한 냄새가 나자 현지 경찰에 신고했다. 홍씨와 조씨는 행인들이 모이자 곧바로 택시를 타고 도주했지만 현지 경찰에 결국 체포됐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>