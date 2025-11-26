창원특례시, 2026년 본예산 4조 돌파…첨단산업·복지·청년에 집중 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산단혁신·안전망 강화·지역경제 회복 3대 목표에 재원 집중 배분

창원특례시가 2026년도 본예산안을 4조142억원 규모로 확정했다.

전년 대비 2424억 원(6.4%) 늘어난 예산으로, 시는 첨단산업 육성·사회안전망 강화·지역경제 회복이라는 '3대 핵심 투자 분야'에 재원을 집중한다는 방침이다.

◆ 4조 시대 연 창원…첨단산업·복지·청년·문화 전방위 투자

2026년도 본예산안은 ▲일반회계 3조5286억원 ▲특별회계 4856억원으로 구성됐다. 시는 미래 성장 동력 확보를 목표로 AI·빅데이터 기반 제조혁신, 차세대 전략산업, 원전 기업 지원 등에 예산을 우선 배정했다.

사회복지 분야에는 1조 6687억원을 편성해 기초연금, 노인일자리, 보육료 등 복지 안전망을 강화한다. 재해취약지역 정비 등 시민 안전 분야에도 총 660억원을 투입했다.

지역경제 활성화를 위해 창원사랑상품권(누비전) 운영, 전통시장 지원, 청년내일통장 운영, 청년비전센터 개소 등 청년 인구 유입 정책도 지속 확대한다.

아울러 'K-예술마실섬 네트워크', 창원바다 둘레길 조성, 내서도서관 재건립 등 문화·관광 인프라 확충 사업도 예산에 반영했다.

◆ "재정자주도 전국 상위권"…재정 효율성 강조

4조 원대 재정 운용에 대한 관심이 높아지면서 시는 재정 건전성·효율성 확보를 위한 전략도 제시했다.

자체수입 확대창원시는 "재정자립도가 낮아 보통교부세 의존도가 높다"는 지적에 대해, 전국 최초로 '세외수입 운영·관리 조례'를 제정하고 공공예금 이자수입 극대화 등 자체수입 기반 확대에 나섰다고 설명했다.

특히 재정자주도가 55.30%로 유사 지자체 평균(53.81%)을 웃돌아 재정 운용 자율성이 높다고 강조했다.

행정경비 비중 논란 해명정책사업 대비 행정운영경비 비중이 높다는 분석에 대해서는 "창원시는 전국 기초단체 중 유일하게 소방 업무를 시 소속으로 운영하는 특수성이 반영된 결과"라고 밝혔다.

소방 예산 1037억원을 제외하면 행정운영경비 비중은 12.10%로 유사 지자체 평균 수준이다.

산업·지역개발 투자 축소 지적 반박시 관계자는 "시설·사업 예산의 경우 추경을 통해 전략적으로 편성되는 특성이 있다"며 본예산이 아닌 최종 예산(추경 포함) 기준으로 보면 산업·중소기업·에너지·지역개발 분야 비중은 2021년 대비 오히려 증가했다고 설명했다.

또한 이월예산·순세계잉여금 역시 유사 지자체 대비 과다하지 않으며, 이월사업 사전심사제 운영 등을 통해 2024회계연도 이월액을 20.4% 줄이는 등 집행 효율성 제고에 힘쓰고 있다고 밝혔다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "어려운 재정 여건 속에서도 창원의 지속 가능한 성장을 위한 4조 원 기반을 마련했다"며 "미래산업 등 성장 동력에 집중 투자하고 이월 최소화 등 책임 있는 재정 집행으로 효율성을 극대화하겠다"고 말했다.





