본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

창원특례시, 2026년 본예산 4조 돌파…첨단산업·복지·청년에 집중 투자

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.26 17:15

시계아이콘01분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

산단혁신·안전망 강화·지역경제 회복 3대 목표에 재원 집중 배분

창원특례시가 2026년도 본예산안을 4조142억원 규모로 확정했다.


전년 대비 2424억 원(6.4%) 늘어난 예산으로, 시는 첨단산업 육성·사회안전망 강화·지역경제 회복이라는 '3대 핵심 투자 분야'에 재원을 집중한다는 방침이다.

창원특례시, 2026년 본예산 4조 돌파…첨단산업·복지·청년에 집중 투자
AD

◆ 4조 시대 연 창원…첨단산업·복지·청년·문화 전방위 투자

2026년도 본예산안은 ▲일반회계 3조5286억원 ▲특별회계 4856억원으로 구성됐다. 시는 미래 성장 동력 확보를 목표로 AI·빅데이터 기반 제조혁신, 차세대 전략산업, 원전 기업 지원 등에 예산을 우선 배정했다.


사회복지 분야에는 1조 6687억원을 편성해 기초연금, 노인일자리, 보육료 등 복지 안전망을 강화한다. 재해취약지역 정비 등 시민 안전 분야에도 총 660억원을 투입했다.


지역경제 활성화를 위해 창원사랑상품권(누비전) 운영, 전통시장 지원, 청년내일통장 운영, 청년비전센터 개소 등 청년 인구 유입 정책도 지속 확대한다.


아울러 'K-예술마실섬 네트워크', 창원바다 둘레길 조성, 내서도서관 재건립 등 문화·관광 인프라 확충 사업도 예산에 반영했다.


◆ "재정자주도 전국 상위권"…재정 효율성 강조

4조 원대 재정 운용에 대한 관심이 높아지면서 시는 재정 건전성·효율성 확보를 위한 전략도 제시했다.


자체수입 확대창원시는 "재정자립도가 낮아 보통교부세 의존도가 높다"는 지적에 대해, 전국 최초로 '세외수입 운영·관리 조례'를 제정하고 공공예금 이자수입 극대화 등 자체수입 기반 확대에 나섰다고 설명했다.


특히 재정자주도가 55.30%로 유사 지자체 평균(53.81%)을 웃돌아 재정 운용 자율성이 높다고 강조했다.


행정경비 비중 논란 해명정책사업 대비 행정운영경비 비중이 높다는 분석에 대해서는 "창원시는 전국 기초단체 중 유일하게 소방 업무를 시 소속으로 운영하는 특수성이 반영된 결과"라고 밝혔다.


소방 예산 1037억원을 제외하면 행정운영경비 비중은 12.10%로 유사 지자체 평균 수준이다.


산업·지역개발 투자 축소 지적 반박시 관계자는 "시설·사업 예산의 경우 추경을 통해 전략적으로 편성되는 특성이 있다"며 본예산이 아닌 최종 예산(추경 포함) 기준으로 보면 산업·중소기업·에너지·지역개발 분야 비중은 2021년 대비 오히려 증가했다고 설명했다.


또한 이월예산·순세계잉여금 역시 유사 지자체 대비 과다하지 않으며, 이월사업 사전심사제 운영 등을 통해 2024회계연도 이월액을 20.4% 줄이는 등 집행 효율성 제고에 힘쓰고 있다고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

장금용 창원특례시장 권한대행은 "어려운 재정 여건 속에서도 창원의 지속 가능한 성장을 위한 4조 원 기반을 마련했다"며 "미래산업 등 성장 동력에 집중 투자하고 이월 최소화 등 책임 있는 재정 집행으로 효율성을 극대화하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기