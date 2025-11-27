롯데마트, 비식품 창고 대방출…청바지 3000원대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일부터 '연말 클리어런스 대전'

3000여개 품목 최대 60% 할인

롯데마트는 비식품 이월·재고 물량을 집중 정리하는 '연말 클리어런스 대전'을 진행한다고 27일 밝혔다.

연말 창고 대방출을 콘셉트로 주방·생활용품부터 의류·침구·완구까지 비식품 전 카테고리를 아우르는 3000여개 상품을 최대 60% 할인된 가격에 선보인다. 전체 상품 중 1000여종을 5000원 이하로 구성한 것이 특징이다. 이 중 1000원 이하 초저가 상품만 150여개에 달한다.

대표적으로 청바지 재고 정리 기획전을 통해 '스판 청바지'와 '데일리 진(스트레이트·테이퍼드)'을 각각 3900원에 판매한다. 최초 판매가 대비 약 80% 인하된 가격이다. 롯데마트 송파점을 비롯해 전국 60여개 점에서 만나볼 수 있다. 유명 아웃도어 브랜드 네파의 '베이직 슬리퍼(네이비/블랙)'와 '버킷 벨크로 슬리퍼(블랙/베이지)'도 각각 1만원에 제공한다.

주방 및 생활용품은 1000원부터 3만원까지 단계별 균일가로 구성했고, 침구·패드 등 사계절 활용도가 높은 이월 상품도 대폭 할인된다. 완구류에서는 약 900종 규모의 클리어런스 행사를 준비했다. '레고 클래식·TV 시리즈 배트맨 카울' 등 100여종의 가격을 30~40% 인하하고, 닌텐도 스위치 게임 타이틀 및 플레이스테이션5 타이틀 20종은 최대 50% 할인 판매한다. 캐릭터 완구부터 야외 승용 완구까지 아동·가족 고객이 선호하는 인기 품목도 최대 60%까지 가격을 내렸다.





박유진 롯데마트·슈퍼 콘텐츠전략팀장은 "고객이 체감할 수 있는 혜택을 최우선으로 삼아 비식품 전 카테고리를 아우르는 대규모 클리어런스를 마련했다"며 "연말 수요가 집중되는 시기에 실질적인 가격 경쟁력을 제공해 장바구니 부담을 덜어드릴 계획"이라고 말했다.





