'서울'은 명함도 못 내밀어…7년 만에 '4200만명' 최대 도시 된 자카르타

유엔, 전 세계 1만2000개 도시 분석

자카르타, 7년 전 33위에서 1위 '껑충'

4200만명이 사는 인도네시아 수도 자카르타가 세계에서 인구가 가장 많은 도시인 것으로 나타났다.

인도네시아 자카르타 도심. 펙셀스

26일(현지시간) 유엔 경제사회국(DESA)의 '세계 도시화 전망 2025' 보고서에 따르면 올해 기준 세계에서 가장 많은 사람이 사는 도시는 4200만명이 사는 자카르타로 집계됐다. 2위는 4000만명이 사는 방글라데시 수도 다카, 3위는 인구 3300만명인 일본 수도 도쿄였다.

유엔 경제사회국이 전 세계 237개 국가에 있는 1만2000개 도시의 인구 추정치와 거주지 등을 분석한 결과, 상위 10개 도시 중 아시아가 아닌 도시는 이집트 수도 카이로 한 곳이었다.

자카르타 인구는 7년 전만 해도 1000만명가량으로 세계 도시 인구 순위에서 33위에 불과했다. 현재 인도네시아 전체 인구는 2억8500만명으로 세계 4위다. 전체 인구의 약 15%가 자카르타에 거주하는 셈이다.

1000만명이 넘게 사는 '메가시티'는 1975년 당시 8곳에 불과했지만, 50년이 지난 올해는 33곳으로 증가했다. 이 가운데 절반이 넘는 19곳이 아시아 도시로 파악됐다. 유엔은 아디스아바바(에티오피아), 다르에스살람(탄자니아), 하이데라바드(인도), 쿠알라룸푸르(말레이시아)의 인구가 향후 1000만명을 넘어설 것으로 예상된다며 2050년에는 메가시티가 37곳으로 더 늘어날 전망이라고 밝혔다.

보고서는 현재 전 세계 인구 82억명 가운데 45%가량이 도시에 살고 있으며 세계가 점점 더 도시화하고 있다고 진단했다. 75년 전인 1950년에는 당시 세계 인구 25억명 중 20%만이 도시에 살았다.

유엔 경제사회국은 "도시화는 인류 역사상 가장 중대한 인구학적 변화 가운데 하나"라며 "생활 방식과 공동체 형성 방식을 근본적으로 바꾸고 있다"고 진단했다.





그러나 일부 메가시티가 계속 확대되는 것과 달리 많은 중소 도시는 인구가 줄어드는 추세도 확인됐다. 분석 대상인 도시 가운데 81%는 인구가 25만명 미만이며 4%를 제외한 대부분 도시가 인구 100만명 미만이었다. 올해 기준 인구 감소 도시의 절반은 중국(33%)과 인도(17%)인 것으로 나타났다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

