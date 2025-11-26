화순군-조선대 '화순 바이오캠퍼스 구축' 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바이오 분야 학과·연구기관 설립·운영 등

전남 화순군이 26일 군청 소회의실에서 조선대학교와 '화순 바이오캠퍼스 공동 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

화순군-조선대, '화순 바이오캠퍼스 구축' 업무협약 체결 기념사진. 화순군 제공

군에 따르면 이번 협약은 화순백신산업특구의 인프라를 활용해 바이오 전문 인재를 양성하고 관련 산업을 진흥하기 위해 추진됐으며 협약식에는 구복규 화순군수와 김춘성 조선대학교 총장 등 주요 관계자 15명이 참석했다.

주요 협약 내용은 ▲화순 바이오캠퍼스 공동구축 기획 및 실행 ▲바이오 분야 학과 및 연구기관 설립·운영 ▲지·산·학·연·병 협력 네트워크 구축 ▲공동 행·재정적 지원 등이다.

군은 이번 협약을 통해 교육-취업-정주로 이어지는 선순환 생태계를 조성하고, 화순을 'K-바이오'의 핵심 거점으로 육성한다는 계획이다.

구복규 군수는 "이번 협약은 화순의 미래 먹거리인 백신·바이오 산업을 이끌어갈 핵심 인재를 길러내는 중요한 전환점이 될 것이다"며 "조선대와 함께 화순 바이오캠퍼스를 성공적으로 구축해 지역과 대학이 동반 성장하는 성공 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

김춘성 조선대 총장은 "화순군의 우수한 바이오 인프라와 조선대의 교육 역량이 결합한다면 큰 시너지 효과를 낼 것이다"며 "실질적인 캠퍼스 구축과 인재 양성을 위해 학교 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





한편, 화순군과 조선대학교는 이번 협약 체결 이후 실무 협의를 통해 구체적인 캠퍼스 운영 방안과 로드맵을 수립해 나갈 예정이다.





