한림대, 강원도 의료·바이오 첨단분야 육성·투자 컨퍼런스 성료

이종구기자

입력2025.11.26 16:41

한림대, 지·산·학·연·금 협력
'공동 협력 네트워크' 구축 성공

한림대학교(총장 최양희) 창업지원본부는 26일 춘천세종호텔 사파이어홀에서 '강원특별자치도 의료·바이오 첨단분야 육성 및 투자 컨퍼런스'를 성공적으로 개최했다.

한림대, 강원도 의료·바이오 첨단분야 육성·투자 컨퍼런스 성료 한림대학교 창업지원본부가 26일 춘천세종호텔 사파이어홀에서 '강원특별자치도 의료·바이오 첨단분야 육성 및 투자 컨퍼런스'를 개최하고 있다. 최양희 총장(오른쪽 다섯 번째), 김광래 경제부지사(여섯 번째). 한림대학교 제공
이번 컨퍼런스는 '지자체·금융·산학협력단 연구중심병원·기술지주 공동 협력 네트워크 구축'을 주제로 진행되었으며, 한림대학교 산학협력단, 춘천성심병원, 한림대학교 기술지주가 공동 주최/주관하고, 강원특별자치도, 춘천시, 우리은행이 협력기관으로 참여했다.


이날 최양희 총장을 비롯한 김광래 강원특별자치도 경제부지사, 이영애 춘천시 경제진흥국장, 조세형 우리은행 부행장 등 의료원 연구자, 교수, 전공의, 의료기기·디지털헬스케어 스타트업 (예비)창업자, 바이오·헬스케어 스타트업 및 투자자, 정부·지자체 및 보건의료 R&D 담당자 100여명이 참석한 가운데 진행됐다.


한림대학교는 이번 컨퍼런스를 통해 강원 지역 내에서 산학협력단과 기술지주의 브랜드 인지도를 높이고, 지역 의료·바이오 창업 생태계에서 핵심적인 선도 역할을 수행할 계획이며, 이를 통해 의료기술 사업화 초기 단계부터 지자체, 금융, 기술지주 등과 긴밀히 협력하는 공동 네트워크를 구축, 대학 기술의 시장 성공적인 진출을 도모했다.


컨퍼런스는 오전 투자상담회에 이어, 강원도 경제정책과장 및 기술지주 대표의 발제와 의료원 연구교수들의 구체적인 사업화 사례 발표로 진행됐다. 세션 1에서는 정호철 강원특별자치도 경제정책과장의 '강원 모펀드 소개 및 투자 계획'이 발표되어 지역 투자 유치 기반 강화에 대한 기대를 높였다.


이어 세션 2에서는 이희우 한림대학교기술지주 대표가 '강원 의료 바이오 창업 활성화 및 투자 전략'이라는 주제로 발표했고, 한림대 조기영 교수, 김유환 교수, 김용균 교수, 박두재 교수, 전진평 교수가 의료원 연구교수의 기술 사업화 추진 사례를 차례로 발표했다.


마지막 세션 3에서는 최의열 바디텍메드 대표가 글로벌 진출 전략에 대해 발표하고, 서규원 뉴로이어즈 대표가 의료 사업화 성공모델에 대해서 발표했으며, 스웨덴 웁살라대학 교원창업자 니코스 팻시스(Nikos Fatsis)가 스웨덴의 창업지원 제도와 글로벌 협력 사례에 대해 발표했다.


한림대학교기술지주 이희우 대표는 "이번 컨퍼런스는 의료기술 사업화의 초기 단계부터 강원특별자치도, 우리은행, 한림대학교 기술지주 등 지·산·학·연·금(금융) 간의 강력한 공동 협력 네트워크를 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "춘천성심병원 연구진의 첨단 의료 기술에 대한 사업화 성공률을 획기적으로 제고하고, 연구자의 창업 마인드를 고취하는 실질적인 계기를 마련했다"고 말했다.


한림대학교 창업지원본부 박두재 본부장은 "글로컬대학30 사업의 비전에 따라, 강원 모펀드와 연계한 투자 유치 기반을 강화하고, 지역 자립·자생 가능한 스타기업을 육성함으로써 강원 의료·바이오 첨단분야의 성공 모델을 확산하고 지역 경제 활성화에 기여할 것이다"고 강조했다.


한편, '2025년 팁스(TIPS, 민간 투자 주도형 기술창업 지원 프로그램) 운영사'에 선정된 한림대학교기술지주 주식회사는 강원권을 포함한 수도권 내 5개 한림대학교의료원(총 3200병상)과 연계해 의료·헬스케어 스타트업의 임상검증과 사업화를 이어오고 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
