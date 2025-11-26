본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

신유열 롯데바이오로직스 각자대표 선임…바이오, 그룹 핵심 포트폴리오로

정동훈기자

입력2025.11.26 16:21

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

26일 롯데그룹 정기 임원인사
신유열 롯데지주 부사장, 사장 승진

신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장)이 26일 롯데그룹이 단행한 정기 임원 인사에서 롯데바이오로직스 대표이사 사장으로 승진했다. 롯데바이오로직스는 제임스 박 대표와 함께 각자대표 체제가 구성됐다. 신 사장은 그동안 그룹 내 미래성장, 신사업, 글로벌 전략 등을 담당해 왔으며, 바이오 사업 검토 과정에도 참여한 것으로 알려져 있다. 이번 인사는 롯데가 바이오 부문을 그룹 차원의 핵심 포트폴리오로 자리매김하겠다는 의미로 읽힌다.

신유열 롯데바이오로직스 각자대표 선임…바이오, 그룹 핵심 포트폴리오로
AD

신 사장은 2022년 롯데바이오로직스 설립 초기부터 미국 시러큐스 공장 인수, 글로벌 전략 파트너십 발굴, CMO 설비 현대화 등 CDMO 사업에 관여해 온것으로 알려져있다. 2023년 말 그룹 인사에서 롯데지주 미래성장실장과 함께 롯데바이오로직스 글로벌전략실장을 맡으며 바이오 CDMO 전략 조직의 책임자로 공식 선임됐다. 최근에는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스·바이오USA·CPHI 등 굵직한 바이오 헬스케어 행사에는 직접 현장에 참여하고 자사 부스를 지키며 고객사를 만나는 등 적극적으로 바이오 부문 경영에 참여해왔다.


롯데그룹은 바이오 부문을 조(兆)단위 대규모 투자를 통해 그룹 핵심 포트폴리오로 만들고 있다. 롯데바이오로직스는 2022년 미국 브리스톨마이어스스퀴브(BMS)의 시러큐스 공장(약 1억6000만 달러·당시 약 2000억원)을 인수하며 위탁개발생산(CDMO) 시장에 본격 진입했다. 해당 공장은 4만ℓ규모다. 차세대 모달리티(치료접근법)로 꼽히는 항체약물접합체(ADC) 생산라인도 보유하고 있다. 지난달에는 신동빈 회장이 미국 시러큐스 생산시설을 처음 방문하기도 했다. 이 자리에는 신유열 사장과 제임스박 대표가 동행하기도 했다.


롯데바이오로직스는 미국 시러큐스와 인천 송도를 생산 거점으로 하는 듀얼 사이트(이중 거점) 전략을 본격화하고 있다. 현재 송도에 CDMO 생산 공장을 건설중에 있으며 1공장은 2027년 생산라인 가동을 목표로 하고 있다. 2030년까지 약 4조6000억원을 투입해 12만ℓ 규모의 공장 3개를 짓는다.


지금 뜨는 뉴스

AD

바이오의약품 CDMO 시장은 글로벌 빅파마의 외주 생산 비중 확대, 항체·세포·유전자치료제 등 첨단바이오의약품 수요 증가로 연평균 두 자릿수 성장률이 예상되는 산업으로 평가된다. 한국바이오협회에 따르면 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장은 지난해 218억달러(약 32조원)에서 2029년 439억달러(약 63조원)로 연평균 12.3%의 성장률이 예상된다. 구조가 복잡한 바이오의약품은 개발부터 허가, 생산에 이르기까지 총체적으로 관리가 돼야 하기 때문에 바이오 기업들이 자력으로 생산 시설까지 투자하기는 쉽지 않다. CDMO에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 이유다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기