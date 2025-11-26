쌍용C&E, 대한민국 지속가능성대회서 시멘트 부문 1위

노동·거버넌스 분야서 업계 최고 점수
쌍용C&E는 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2025 대한민국 지속가능성대회'에서 시멘트 부문 최고 기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다.
대한민국 지속가능성 지수(KSI)는 국제표준인 ISO 26000을 기반으로 기업의 사회적 책임을 7대 핵심 주제와 40개 세부 이슈로 평가하는 대표 체계다. 올해 조사는 50개 산업, 200여개 기업 및 기관을 대상으로 2만7000여명의 이해관계자가 참여해 신뢰성을 더했다.
쌍용C&E는 이번 평가에서 ▲근로조건 개선 및 사회적 보호(49.31점) ▲이사회의 책임성 강화(47.16점) ▲근로자의 보건·안전 보장(46.30점) 등 노동·거버넌스 분야에서 업계 최고 점수를 받았다. 환경 분야에서도 ▲생물 다양성 및 자연 생태계 훼손 방지, 자연 서식지 복원(49.55점) ▲기후변화 완화를 위한 온실가스 배출 감축(46.00점) 항목에서 높은 점수를 받았다. ESG 핵심 요소인 환경 책임을 강화하고 있다는 평가다.
이현준 쌍용C&E 대표는 "기업의 역할이 더 이상 단순한 이윤 창출에 머무르지 않고 환경·안전·복지·지역사회 공헌까지 확대되고 있다"며 "국내 시멘트 산업을 대표해 ESG 경영을 선도하는 기업으로서 앞으로도 지속 성장할 수 있도록 책임 있는 경영을 이어가겠다"고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
