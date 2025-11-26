울릉도에 뜬 ‘진학 나침반’… 첫 1대1 맞춤 입시전략 설명회·컨설팅 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2박 3일의 특별한 진학 캠프

험한 파도 건너온 배처럼, 울릉 교육에도 진로의 길이 열렸다.

경북 울릉군은 오는 28일부터 30일까지 울릉중학교와 울릉고교 학생들을 대상으로 체험형 진학캠프를 운영한다.

이번 프로그램은 육지에서 활발하게 이뤄지는 입시설명회와 1대1 입시컨설팅을 울릉지역 학생들에게 제공해 교육 기회의 형평성을 높이고 지역 간 교육격차를 줄이기 위한 취지로 마련됐다.

체험형 진학캠프에는 현재 서울 대치동에서 입시상담과 특강 활동을 하고 있는 입시 전문강사 3명이 초빙된다. 28일 오전에는 울릉중학교 전 학년을 대상으로 고교학점제·입시설명회를, 오후에는 울릉고등학교 전 학년을 대상으로 대입 전략 설명회가 진행된다.

이어 29일부터 30일에는 울릉고 1∼2학년, 울릉중 3학년 중 사전 신청 학생을 대상으로 일대일 맞춤형 입시컨설팅이 제공된다. 상담을 통해 학생들은 변화하는 대입제도에 맞춘 개별 학업·진로 설계를 체계적으로 지원받을 수 있게 된다.





남한권 군수는 "이번 체험형 진학캠프는 울릉군이 교육발전특구 시범지역으로 선정됨에 따라 교육제도 변화에 발맞춰 울릉군 최초로 일대일 맞춤형 입시컨설팅 기회를 제공함으로써 학생들의 자기 주도적 진학 설계에 큰 도움을 줄 것"이라면서 "앞으로도 울릉군에서는 학생과 학부모들에게 실질적 도움이 되는 맞춤형 교육지원정책을 지속적으로 추진해 나가겠다″고 말했다.

2025년 체험형 진학캠프 포스터.

