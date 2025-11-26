본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

현대·기아, 미국서 "아동·이민자·수감자의 착취된 노동력 사용" 소송 직면

입력2025.11.26 16:10

시계아이콘01분 05초 소요
언어변환 뉴스듣기

현대차와 기아차의 미국 법인이 공급망에서 아동·이민자·수감자의 착취된 노동력을 이용해 캘리포니아주(州)의 불공정경쟁 방지법을 위반한 혐의로 소송을 당했다. 현대·기아 측은 혐의를 전면 부인했다.

현대·기아, 미국서 "아동·이민자·수감자의 착취된 노동력 사용" 소송 직면 기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이.
AD

LA 타임즈 등 외신에 따르면 민간 비영리 단체 JMA(Jobs to Move America)는 11월 14일, LA 카운티 지방법원(Superior Court)에 현대·기아를 상대로 소송을 제기했다. 소송은 현대·기아차가 앨라배마주와 조지아주에 있는 공급망에 대한 독립적인 감사를 받을 때까지 생산되는 차량에 '높은 수준의 고용 기준(high-road employment standards)'으로 만들어졌다는 인증을 받는 것을 막는 데 그 목적이 있다.


현대·기아가 공급망에서 저임금 노동력을 사용하고 이런 사실을 숨겨 캘리포니아주의 공공기관으로부터 다수의 계약을 따냈다는 주장에서 제기된 해당 소송은 현대자동차, 현대자동차 아메리카(미국법인), 기아, 기아 아메리카(미국법인), 부품 공급업체인 현대모비스, 그리고 물류 회사인 글로비스 아메리카를 피고로 지목하고 있다.


일부 외신은 이 소송을 두고 현대차와 LG에너지솔루션이 공동으로 건설 중인 조지아주 배터리 공장에서 있었던 미국 이민·세관 단속국(ICE) 요원들의 단속으로 구금·추방됐던 한국인 근로자들이 막 복귀하는 시점에서 제기됐다고 해석하기도 했다.


JMA 측 대리인은 현대차와 기아차가 "강압적인 (교도소) 수감자 노동, 아동 노동, 이민자 노동을 포함한 심각한 노동 착취에 가담했다"며 "심각한 안전 문제나 심지어는 사망으로 이어질 수 있는 근무 환경이었다"고 설명했다.


그는 현대·기아차가 앨라배마주와 조지아주 교도소의 노동력을 사용했다며 "이는 잔혹하고 비정상적인 처벌에 대한 헌법상의 금지 조항(미국 수정 헌법 8조)을 위반할 가능성이 높다"고 설명했다. 또 "해당 공급망의 일부 직원들은 13세에 불과하기도 한 아동"이라며 "현대·기아차는 협력업체에 대해 긴밀한 통제권을 유지하고 있어 이들의 고용에 영향을 미칠 수 있는 힘을 가지고 있었다"고 말했다.


현대·기아 측은 25일 혐의를 전면 부인했다. 기아 아메리카는 "소장에 제기된 혐의들을 모두 부인한다"며 "기아는 연방, 주, 지방 노동법을 준수하는 협력업체들과만 일하고 있음을 약속한다"고 전했다. 현대 측도 "혐의는 모두 근거 없다"며 "우리(현대차)는 우리의 인력의 안전과 복지를 무엇보다 우선시하고, 모든 연방과 주 규정을 완전히 준수하고 있다"고 설명했다. 이어 "우리(현대차)는 협력업체와 비즈니스 파터너들에게 현대차의 엄격한 안전, 고용 및 법적 기준을 준수하도록 요구한다"며 "위반 사항이 발생하면 단호한 조치를 취한다고" 반박했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김지수 법률신문 기자


※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기