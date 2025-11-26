컴인워시, 노터치 자동세차 업계 최초 '카카오톡 선물하기' 입점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노터치 세차 브랜드 컴인워시(대표 장호영, 김완식)가 오는 11월 26일 자동세차 브랜드 중 최초로 '카카오톡 선물하기'에 공식 입점했다고 밝혔다.

기존에는 자동차를 새로 샀거나 차를 사랑하는 지인들에게 선물할 수 있는 종류가 매우 한정적이었는데 컴인워시는 이번 '카카오톡 선물하기' 입점을 통해 선물할 수 있는 선택의 폭을 넓혀 '노터치 세차권'을 선물하는 문화를 만들겠다는 계획이다.

컴인워시의 '노터치 세차 상품권'은 1만원권부터 10만원권까지 다양한 금액대로 구성되어 있어 선물하는 고객의 예산에 맞춰 부담없이 선물할 수 있다. 또한, 컴인워시는 노터치 세차 브랜드 중 압도적인 매장 수를 보이고 있다. 현재 전국 곳곳에 위치한 컴인워시는 200여 개 매장이 있어 타사 대비 접근성에서 압도적인 장점을 가지고 있다.

컴인워시는 이번 '카카오톡 선물하기' 입점이 가맹점 매출 증진에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다. 고객 만족을 바탕으로 성장해 온 브랜드인 만큼 입소문과 지인 추천, 선물 등 이미 컴인워시를 경험한 고객을 통한 고객 확장이 이루어질 것이라는 예상이다. 특히 이번 겨울 시즌을 맞이하여 기존 고객의 서비스 이용 품질을 강화하는 한편 새로운 고객에게 브랜드 알리기에도 집중하고 있어 더욱 기대가 크다.





컴인워시 관계자는 "대한민국 1등 세차 브랜드로서 컴인워시는 그동안 세차 브랜드가 만들지 못했던 새로운 가치를 만들어 나가며 시장에서 브랜드의 가치를 증명하는 브랜드가 되는 것이 목표이다. 이번 카카오톡 선물하기 입점도 그 방향성의 하나이며 노터치 자동세차의 활성화를 넘어서 세차 문화를 바꾸어 더 많은 고객들이 만족할 수 있도록 더 새로운 시도를 하겠다"고 밝혔다.





