본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

컴인워시, 노터치 자동세차 업계 최초 '카카오톡 선물하기' 입점

정진기자

입력2025.11.26 16:00

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
컴인워시, 노터치 자동세차 업계 최초 '카카오톡 선물하기' 입점
AD

노터치 세차 브랜드 컴인워시(대표 장호영, 김완식)가 오는 11월 26일 자동세차 브랜드 중 최초로 '카카오톡 선물하기'에 공식 입점했다고 밝혔다.


기존에는 자동차를 새로 샀거나 차를 사랑하는 지인들에게 선물할 수 있는 종류가 매우 한정적이었는데 컴인워시는 이번 '카카오톡 선물하기' 입점을 통해 선물할 수 있는 선택의 폭을 넓혀 '노터치 세차권'을 선물하는 문화를 만들겠다는 계획이다.


컴인워시의 '노터치 세차 상품권'은 1만원권부터 10만원권까지 다양한 금액대로 구성되어 있어 선물하는 고객의 예산에 맞춰 부담없이 선물할 수 있다. 또한, 컴인워시는 노터치 세차 브랜드 중 압도적인 매장 수를 보이고 있다. 현재 전국 곳곳에 위치한 컴인워시는 200여 개 매장이 있어 타사 대비 접근성에서 압도적인 장점을 가지고 있다.


컴인워시는 이번 '카카오톡 선물하기' 입점이 가맹점 매출 증진에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다. 고객 만족을 바탕으로 성장해 온 브랜드인 만큼 입소문과 지인 추천, 선물 등 이미 컴인워시를 경험한 고객을 통한 고객 확장이 이루어질 것이라는 예상이다. 특히 이번 겨울 시즌을 맞이하여 기존 고객의 서비스 이용 품질을 강화하는 한편 새로운 고객에게 브랜드 알리기에도 집중하고 있어 더욱 기대가 크다.


지금 뜨는 뉴스

AD

컴인워시 관계자는 "대한민국 1등 세차 브랜드로서 컴인워시는 그동안 세차 브랜드가 만들지 못했던 새로운 가치를 만들어 나가며 시장에서 브랜드의 가치를 증명하는 브랜드가 되는 것이 목표이다. 이번 카카오톡 선물하기 입점도 그 방향성의 하나이며 노터치 자동세차의 활성화를 넘어서 세차 문화를 바꾸어 더 많은 고객들이 만족할 수 있도록 더 새로운 시도를 하겠다"고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기