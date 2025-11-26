롯데지주, 신임 공동대표 고정욱·노준형…"실무형 조직 전환"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 롯데그룹 정기 임원인사

롯데그룹은 26일 정기 임원인사를 통해 고정욱 사장과 노준형 사장이 롯데지주 공동 대표이사로 내정됐다고 밝혔다.

1966년생인 고정욱 사장은 충암고와 홍익대 경제학과, 서강대 국제경제학 석사를 마친 뒤 1992년 롯데건설에 입사했다. 이후 롯데그룹 경영관리본부, 롯데캐피탈 경영전략부본부장, RM본부장, 영업2본부장을 역임했고 2019년부터 2021년까지 롯데캐피탈 대표이사를, 2022년부터 롯데지주 재무혁신실장을 맡았다.

(왼쪽부터) 고정욱 롯데지주 대표이사 사장, 노준형 롯데지주 대표이사 사장. 롯데그룹 제공

롯데지주 재무혁신실장으로 재임하면서 그룹의 재무 건전성 개선에 기여했다는 성과를 인정받았다.

노준형 사장은 1968년생으로 성광고와 계명대 경영학과, 중앙대 MBA를 졸업한 뒤 2002년 롯데이노베이트 인사팀장과 전략기획팀장을 맡았다. 이후 롯데이노베이트 경영지원부문장, 전략경영본부장, DT사업본부장을 역임한 뒤 2021년부터 2023년까지 롯데이노베이트 대표이사를, 지난해부터 롯데지주 경영혁신실장을 담당했다.

그는 롯데지주 경영혁신실장으로서 그룹 전반의 사업 포트폴리오를 조정하고 계열사 혁신을 가속화했다는 평가를 받는다.

두 공동대표는 재무와 경영관리, 전략과 기획 등 두 파트로 나눠 조직을 운영할 예정이다. 롯데지주 재무혁신실장에는 롯데지주 재무2팀장 최영준 전무가, 롯데지주 경영혁신실장에는 롯데케미칼 첨단소재 대표이사 황민재 부사장이 각각 내정됐다.





롯데 관계자는 "그룹의 미래사업 발굴과 사업 포트폴리오 고도화 역할을 맡고 있는 롯데지주는 실무형 조직으로 거듭날 예정"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

