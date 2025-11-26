롯데家 3세 신유열, 그룹 신사업 바이오 공동대표

2026년 롯데 정기 임원인사
기존 박제임스 대표와 경영 책임
신동빈 롯데 회장의 장남인 오너가 3세 신유열 부사장이 롯데바이오로직스 각자 대표로 그룹의 신사업을 책임진다.
롯데는 26일 정기 임원인사를 통해 신 부사장이 기존 박제임스 대표와 함께 롯데바이오로직스 각자 대표를 맡게 됐다고 밝혔다.
1986년생인 신 부사장은 2020년 일본 롯데에 입사해 2022년 롯데케미칼 일본지사 상무, 2023년 롯데파이낸셜 대표이사, 지난해 롯데지주 부사장으로 잇따라 승진했다.
앞서 롯데지주 미래성장실장으로 그룹 전체의 글로벌 사업과 신사업 전략을 이끌어온 신 부사장은 이번 인사를 통해 그룹의 주요 신사업 중 하나인 바이오사업을 공동 지휘한다. 또 롯데지주에 신설되는 전략컨트롤 조직에서 중책을 맡아 그룹 전반의 비즈니스 혁신과 사업 포트폴리오 전환을 주도한다.
