K-방산의 새 작전지, 한화시스템 구미사업장 준공!

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.26 16:41

차세대 레이더 및 미사일 방어체계 생산거점 확보
국내 최대 규모 방산레이더 생산기지로 K-방산 글로벌 공급망 강화
8만9000㎡ 규모 신공장 준공…지역 산업·고용에 활력 기대

한화시스템(대표이사 손재일)이 지난 25일에 구미사업장(구미국가1산단) 준공식을 개최했다. 이날 준공식에는 김장호 구미시장을 비롯해 손재일 한화시스템 대표이사, 양금희 경상북도 경제부지사, 국회의원 및 도·시의원, 국방과학연구소, 육·해·공군 고위 관계자들과 협력업체 및 임직원까지 약 250여명이 참석했으며, K-방산의 미래를 책임질 구미사업장 준공을 기념했다.


한화시스템은 이번 신공장 가동을 통해 첨단 방산 생산체제로 전환했다. 이는 단순한 설비 확장을 넘어 지역 내 투자 도미노 효과를 끌어낼 것으로 예상된다.

K-방산의 새 작전지, 한화시스템 구미사업장 준공! 한화시스템이 구미사업장(구미국가1산단) 준공식 단체사진/구미시청 제공
2022년 투자협약 체결 이후 약 8만9000㎡(약 2만7000평) 규모 부지에 건립된 구미사업장은 해양 무인체계, 함정 전투체계, 전술정보통신체계(TICN), 통합전장 시스템 등 차세대 핵심 방산 장비를 집중적으로 생산한다. 앞으로 국내 최대 방산 전자 체계 생산 거점으로서 미래 방위산업의 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다.


구미사업장은 연구개발(R&D)과 생산·테스트·수출 기능을 한곳에 모은 통합형 체계 구축을 통해 글로벌 시장 대응력을 높였다. 특히 최근 K-방산 수요가 세계적으로 확대되는 가운데 대규모 물량을 안정적으로 생산·공급할 수 있는 기반이 마련되면서 수출 확장에도 탄력이 붙을 전망이다.


한화시스템은 40년 넘게 육·해·공·우주·사이버 분야를 아우르는 기술력을 축적해온 국내 1위 방산 전자 기업으로, 스마트 국방 시대를 선도하고 있다. 특히 무기체계 경쟁력이 무기 성능과 단일 플랫폼 중심에서 센서·네트워크·지휘체계(C4ISR) 중심으로 이동하는 흐름 속에서 한화시스템의 역할은 더욱 확대될 것으로 보인다.


아울러 구미시의 핵심 방산 앵커 기업으로서 대규모 투자와 신규 고용 창출을 통해 지역 산업 생태계에 활력을 불어넣고, 지역경제 회복의 중요한 동력이 될 전망이다.


김장호 구미시장은 "이번 신사업장 준공은 불안정한 국제정세 속에서 구미시가 대한민국 방위산업 발전을 가속할 수 있는 중요한 계기다"라며 "방산 혁신클러스터와 연계해 글로벌 방위산업을 이끌 핵심 거점으로 성장하길 기대한다"고 밝혔다. 이어 "기업을 경영하기 좋은 환경을 조성하고 기업 유치를 확대해 지역경제 활성화를 위해 지속해서 노력하겠다"고 강조했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
