본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

어린이집서 아이 얼굴에 '이것' 붙였다가…급성 피부염 말에 부모 경악

김진선기자

입력2025.11.26 15:42

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"타투 스티커 사용 피부염 사례 매년 증가"
"붙이기 전 알레르기 반응 여부 확인해야"

어린이집 행사 준비로 얼굴에 타투 스티커를 붙인 중국의 한 아동이 급성 접촉성 피부염 진단을 받았다.


25일 중국 광명망 등 다수 언론에 따르면 더우더우양(3세)은 최근 중국 전자상거래 업체에서 구매한 타투 스티커를 붙인 후 물집이 커져 소아과를 찾았다.

어린이집서 아이 얼굴에 '이것' 붙였다가…급성 피부염 말에 부모 경악 태양 모양 타투 스티커를 붙인 한 중국 어린이가 피부염을 앓았다. 웨이보.
AD

이 타투 스티커를 구매한 어린이집 교사 왕모씨는 "아이들에게 붙여주려고 태양 모양 타투 스티커를 대량 구매했다"면서 "타투 스티커를 붙인 당일에는 아무 문제가 없었다"고 말했다. 이어 "아이들을 더 귀엽게 보이려고 한 것인데 이렇게 심각한 피부 손상을 초래할 줄 몰랐다"고 했다.


더우더우양 부모는 타투 스티커를 붙인 당일 저녁 아동의 뺨에 생긴 붉은 반점을 발견했지만, 대수롭지 않게 여기고 넘어갔다. 하지만 며칠 동안 붉은 반점은 점점 커졌고, 부위가 심하게 부어오르며 물집이 잡혔다.


저우빈 후난 소아과 전문의는 더우더우양이 급성 접촉성 피부염이라면서 "어린이의 피부 장벽과 각질층은 매우 얇아 외부 자극에 대한 저항력이 낮다"고 했다.

어린이집서 아이 얼굴에 '이것' 붙였다가…급성 피부염 말에 부모 경악 기사 이해를 돕기 위한 사진으로 내용과 무관. 펙셀스.

이어 "저가용 타투 스티커 사용으로 인한 접촉성 피부염 사례는 매년 높아지는 추세"라면서 제조업체, 업체 주소, 생산일이 적혀있지 않은 제품은 피하라고 권고했다. 이어 "어린이 화장품 안전 검사를 통과하지 못한 제품은 화학 물질 함량이 기준치를 초과했을 확률이 높으니 사용하지 말아야 한다"라고 강조했다.


온라인에서 저렴하게 살 수 있는 타투 스티커에는 접착력과 선명도를 위해 중금속, 포름알데히드, 알레르기 유발 향료 등이 포함돼 있을 확률이 높다. 피부에 직접 닿으면 알레르기를 유발하고 심각할 경우 피부 가려움, 홍반, 염증 등을 동반한다. 타투 스티커는 사용하기 전에 꼭 팔뚝 안쪽 등에 먼저 붙이는 등의 알레르기 반응 여부를 확인해야 한다. 붙이더라도 부착 시간은 4시간을 넘기지 않는 것이 좋다. 제거 시에는 따뜻한 물로 충분히 불린 뒤 떼어내야 한다. 피부에 이상 반응이 일어나면 즉시 스티커를 제거하고 깨끗한 물로 씻어내야 한다. 증상이 악화하면 즉시 병원을 방문해야 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

저우빈 전문의는 "어린이 피부 건강을 위해 학부모의 안전 인식 제고가 필요하다"면서 전자상거래 업체 내 어린이용품 품질 점검 강화와 불량 제품 판매 행위 단속이 시급하다고 말했다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기