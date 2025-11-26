평택항만공사, 25일 부산 엑스포서 '해양안전체험관' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기평택항만공사가 25일 부산 벡스코에서 열린 '2025 대한민국 해양 모빌리티 안전 엑스포'에 참가해 해양안전문화 확산을 위한 다양한 행사를 진행했다.

평택항만공사는 경기해양안전체험관을 개설해 시민들이 쉽고 흥미롭게 해양안전을 알 수 있도록 ▲해양안전 디지털 교육 ▲고객상담(해양안전 체험 안내 등) ▲'나는야 생존왕'퀴즈 이벤트 ▲'SOS 나만의 팔찌 만들기'등 방문자 참여 중심의 콘텐츠를 운영했다.

경기평택항만공사가 25일 부산 벡스포에서 열린 행사에서 경기해양안전체험관을 개설, 운영했다. 경기평택항만공사 제공

특히 '나는야 생존왕'퀴즈 이벤트는 해양사고 발생 시 필요한 대처방법과 기본 안전수칙을 익힐 수 있어 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

또 'SOS 나만의 팔찌 만들기'체험은 색상별 구조신호 의미를 이해하고 현장에서 직접 제작하는 활동으로 어린이부터 성인까지 모두 즐길 수 있고, 교육 효과와 흥미 요소를 동시에 갖춘 덕분에 방문객들에게 긍정적인 반응을 얻었다.





김금규 평택항만공사 사장직무대행은 "경기해양안전체험관은 앞으로도 다양한 체험형 프로그램을 통해 해양안전 인식 확산과 안전문화 정착을 선도해 나가겠다"고 말했다.





