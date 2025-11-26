본문 바로가기
방세환 시장 "목재교육종합센터, 친환경 도시 핵심 시설…명품시설로 완성할 것"

이종구기자

입력2025.11.26 15:32

광주시, 455억 투입 ‘탄소중립 목재교육종합센터’ 기공식
2027년 완공 목표…수도권 최대 규모 산림·목재 복합공간 조성

경기 광주시는 26일 목현동 249-37 일원에서 '탄소중립 목재교육종합센터 조성 사업' 기공식을 열고 사업 추진에 본격 착수했다.

방세환 시장 "목재교육종합센터, 친환경 도시 핵심 시설…명품시설로 완성할 것" 방세환 광주시장(오른쪽 아홉 번째)과 참석자들이 26일 목현동 249-37 일원에서 '탄소중립 목재교육종합센터 조성 사업' 기공식에서 시삽을 하고 있다. 경기 광주시 제공
탄소중립 목재교육종합센터는 국산 목재 이용 확대와 산림교육 기능 강화를 목표로 추진되는 광주시의 대표 친환경 전략사업이다. 총사업비 455억원이 투입되며 교육시설 3동과 100명 규모의 생활관 1동, 접근성 확보를 위한 진입도로 등이 조성된다.


이 사업은 2023년 산림청 공모사업 선정 이후 입지 선정, 지방재정 중앙투자심사 등 주요 행정절차를 모두 통과하며 국가와 지자체가 공동으로 추진하는 공공 프로젝트로 자리 잡았다. 지난 10월에는 진입도로 공사를 우선 착공했다.


시는 지난 17일 교육센터 건축공사를 착공하고 19일 생활관 설계 공모 당선작을 확정하며 '교육-숙박-체험' 기능을 모두 갖춘 국내 유일의 목재 교육 복합 플랫폼 구축에 속도를 내고 있다.


교육센터는 오는 2027년 6월, 생활관은 2027년 12월 준공을 목표로 하고 있다. 완공 후에는 유아숲체험원, 산림교육 프로그램, 목재 문화 콘텐츠 등과 연계해 연간 수만 명이 찾는 수도권 최대 규모의 산림·목재 문화 복합 공간으로 성장할 것으로 기대된다.


시는 센터 운영을 통해 국산 목재 수요 확대, 목재 문화 관광 활성화, 산림교육 전문성 강화 등 다양한 공공적 효과가 나타날 것으로 전망하고 있다.


방세환 시장 "목재교육종합센터, 친환경 도시 핵심 시설…명품시설로 완성할 것" 방세환 광주시장이 26일 '탄소중립 목재교육종합센터 조성 사업' 기공식에서 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "목재교육종합센터는 단순한 건축물이 아니라 미래세대와 함께 탄소중립을 실천하고 국산 목재 가치를 생활 속에서 체험하는 새로운 패러다임의 출발점"이라며 "광주시가 친환경 도시로 도약하는 핵심 시설로 안전하고 내실 있게 추진해 시민이 자부심을 느낄 수 있는 명품시설로 완성하겠다"고 밝혔다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

