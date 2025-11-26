스마일게이트, 통합법인 체제 개편…"시장에 민첩하게 대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합법인 최고경영자는 성준호 대표

각 계열사 대표, 변동없이 조직 리드

"혁신 통해 글로벌 IP 명가로 성장"

스마일게이트는 내년 1월1일부로 경영 체계를 통합 법인 체제로 개편한다고 26일 밝혔다.

이에 따라 스마일게이트홀딩스, 스마일게이트엔터테인먼트, 스마일게이트알피지 등 주요 3개 법인은 하나의 회사로 합병된다. 통합 법인 최고경영자(CEO)는 성준호 현 스마일게이트홀딩스 대표(사진)가 맡을 전망이다.

스마일게이트 관계자는 "기존 각 계열사 대표는 역할에 변동 없이 각 개발 조직을 이끌 예정"이라고 전했다.

스마일게이트는 글로벌 시장 변화, 기술 전환, 유저 트렌드 등 급변하는 사업 환경에 더욱 민첩하게 대응하고, 분산된 역량을 집중하기 위해 통합 법인 경영체제로의 전환을 추진하게 됐다고 밝혔다. 또 통합 법인 경영체제로의 전환을 통해 의사결정의 일관성을 강화하고, 신속하고 강력한 실행력을 갖춤으로써, 명실상부한 글로벌 IP명가로 도약해 나간다는 계획이다.

이를 위해 경영지원 영역은 더욱 고도화된 사업지원을 위한 체계로 변화할 계획이며, 개발 및 사업 영역은 각각의 전문성을 기반으로 본연의 업무에 역량을 집중할 수 있는 환경을 만들어 세계 시장에서의 지속적인 성장을 도모한다는 방침이다.





성 CEO는 "이번 법인 통합을 통해 명확한 비전과 사업전략 아래에 모든 역량과 자원을 결집, 한 방향으로 나아가는 토대를 구축할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 스마일게이트는 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 메가 밸류를 지속 발굴하고, 혁신을 통해 글로벌 IP 명가로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

