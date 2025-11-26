본문 바로가기
"AI 시대, 암 환자 절반이 과다 정보에 노출…신뢰성 판단 어려워"

조인경기자

입력2025.11.26 15:36

종양내과학회, '항암치료의 날' 맞아 암정보 탐색 설문조사
환자·가족, 인터넷서 예후·치료법 다수 검색
김홍식 교수, "가짜 정보·과장된 주장에 비판적 시각 필요"

국내 암 환자 상당수가 암 진단을 받은 후 인터넷과 인공지능(AI)을 통해 예후와 치료법 등을 검색하지만, 이들 정보를 온전히 신뢰하지는 못하는 것으로 나타났다.


대한종양내과학회가 26일 '제8회 항암치료의 날'을 맞아 암 진단 후 2년 이내인 환자와 보호자 255명을 대상으로 설문 조사한 결과, 환자들이 가장 먼저 탐색한 암 정보는 '암 예후(64.3%)'와 '암 치료(56.9%)'였다.


특히 암 치료 정보는 '치료방법과 효과', '부작용 및 관리', '생활관리' 순으로 많이 탐색했으며, 연령이 낮을수록 '치료방법과 효과'를, 연령이 높아질수록 '민간·대체요법 정보'에 관심이 높은 것으로 집계됐다.


정보를 얻는 주요 채널은 '인터넷포털(62.4%)'과 '병원 의료진(56.1%)'이었는데, 그중에서도 환자 본인은 '유튜브'를, 보호자는 '포털'을 주로 활용했다고 답했다.


의료진의 설명이 충분하고 이해하기 쉬웠다고 평가한 응답은 67.5%였으나, 그런데도 응답자의 83.9%가 암 정보를 추가로 탐색한다고 밝혔다. '궁금증 해소(71.0%)'와 '사례 및 경험 확인(67.8%)'을 위해서다. 다만 정보를 탐색한 후 43.5%만이 '의료진 상담'을 요청했고, 40.4%는 추가로 특별한 행동을 하지 않았다고 답했다.


이처럼 암 정보에 대한 수요는 높지만 암 정보를 탐색하기 어려운 이유로는 '정보가 너무 많아 무엇을 믿어야 할지 몰랐다'가 53.7%로 가장 높았고, '진단받은 암의 상황을 정확하게 몰라서 정보를 찾기 어려웠다(40.8%)', '믿을만한 사이트나 채널을 구분하기 어려웠다(38.0%)' 등의 순으로 꼽혔다. 또 암 정보 탐색 과정에서 '같은 암 경험자의 실제 사례', '의료진의 요약 자료', '맞춤형 정보' 등이 도움이 됐으며, 환자 본인과 보호자 모두 '맞춤형 정보(76.5%)'를 가장 선호했다.


김홍식 충북대병원 혈액종양내과 교수는 "환자들이 정보를 탐색할 때 가짜 정보나 과장된 주장이 포함됐는지에 대해 비판적인 시각이 필요하다"며 "국가암정보센터, 대한종양내과학회 등 공식기관의 정보를 참고하거나, 암을 진료하고 있는 종양내과 의료진으로부터 나온 정보를 찾아보는 방법도 도움이 될 것"이라고 조언했다.


허석재 동아대병원 혈액종양내과 교수는 "진료 현장에서 만난 환자들이 AI나 유튜브가 알려주는 정보를 그대로 수용하는 경우가 생각보다 많다"며 "검색으로 확인한 정보는 최소 2가지 이상의 출처를 통해 교차 검증하고, 실제 경험 사례일지라도 환자마다 적용할 수 있는 치료가 다를 수 있는 만큼 반드시 의료진과 대화를 통해 정보를 확인하는 과정이 필요하다"고 강조했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

